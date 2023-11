Alle honden kunnen door de beugel

15 minuten geleden

Meer dan zestig honden zetten zondag in manege De Langspier hun beste pootje voor. Ze deden mee aan het Nederlands kampioenschap hoopers. Dat betekende opgewonden geblaf, gebarende baasjes en snelle sprints.

De honden legden een parcours af met tunneltjes, bogen (hoops) en hekjes. Springen was er niet bij, dat hoeft niet bij hoopers. Daardoor is de sport ook geschikt voor rassen die niet gebouwd zijn om sprongen te maken.

Grappig detail: het aloude gezegde ‘dat kan niet door de beugel’ heeft alles te maken met honden en bogen. In vroeger dagen mochten in steden enkel honden gehouden worden die letterlijk door de beugel konden. Kleine exemplaren dus. Ook werd wel gesteld dat de adel wilde voorkomen dat boeren en burgers te grote honden hielden. Die waren namelijk te gebruiken voor de jacht (en stroperij) en dat recht was enkel voorbehouden aan de hoge heren.

FORMAAT

De dieren die zondag door de manege renden, konden stuk voor stuk door de beugel. Die waren hoog genoeg. Er werd wel rekening gehouden met het formaat van de honden. Je kunt een chihuahua, hoe rap ook, immers niet op snelheid met een bordercollie laten wedijveren. De grotere jongens kwamen dan ook in een andere klasse uit dan de kleintjes.

Daniëlle van Dam uit Boxtel maakte deel uit van de organisatie. ,,Hannie Markus traint bij mijn hondenschool 4 Feet for Fun, tussen Boxtel en Vught. Ze is met Fenna Nederlands kampioen speed geworden, een mooie prestatie.”