Meeste Boxtelse tennistitels voor grootste clubs

54 minuten geleden

De Boxtelse tenniskampioenschappen waren nat, maar kenden desondanks fraaie partijen. Het toernooi vond plaats bij de Essche tennisvereniging d’Oggelen en eindigde zondag. Kim Broks van De Merletten won het damesenkel in de hoogste categorie van het toernooi, Mats van Hest van De Peppelieren pakte de eerste prijs in het mannenenkel niveau 5.

De kampioenschappen kenden nog veel meer winnaars. Zo sleepten bij het onderdeel meisjesdubbel 11-17 jaar namens LTV Munsel Maud van Beers en Sanne van de Leuvert de titel in de wacht. Zij troffen in de finale clubgenoten Janneke en Floortje Muijs. Isa Kuppens en Izzy Stoop, eveneens van LTV Munsel, wonnen het meisjesdubbel in d categorie Groen 2, jonger dan 11 jaar.

Aan het toernooi namen leden deel van De Merletten en Munsel uit Boxtel, De Peppelieren uit Liempde en d’Oggelen uit Esch. Daarnaast verscheen in het dubbelspel nog een enkele speler van een andere vereniging op de baan. De meeste titels gingen logischerwijs naar de grootste tennisclubs uit de gemeente Boxtel, De Merletten en Munsel.

Winnaars Boxtelse kampioenschappen

MD 11-17:Maud v. Beers/Sanne v.d. Leuvert LTV Munsel. JE/ME11-14: Sander v. Dijk LTV De Merletten. MD Groen 2: Isa Kuppens/Izzy Stoop LTV Munsel. GD Groen 2: Lieve Brands/Thijl Spierings De Peppelieren. ME Groen 2: Lieve Brands De Peppelieren. JE Groen 1: Tom v. Oorschot LTV De Merletten. GD8: Anouck v. Laarhoven/Owen v. Beers LTV De Merletten/De Peppelieren. DE8: Nicole Verstijnen d’Oggelen. HE8: Wilbert v.d. Ven LTV De Merletten. HD7 50+: Marinus Doornekamp/Ries v.d. Schoot De Peppelieren. DD7 35+: Hammy Langerwerf/Letty v. Zanten LTV De Merletten. HD7 35+: Emiel Peeters/Haiko Sluiter LTV Munsel. GD7: Marieke de Kuijper/Evert v. Beek LTV Munsel. DD7: Dorrit v.d. Elsen/Marieke de Graaf LTV Munsel. HD7: Jasper Kokx/Erik Nijssen De Peppelieren. DE7: Britt v.d. Heijden LTV Munsel. HE7: Rens Merkx De Peppelieren. GD6: Sanne v. Eijndhoven/Rik Zeldenrust d’Oggelen/LTC De Gelenberg. DD6: Cindy Feenstra/Gidi Kroonen De Peppelieren. HD6: Niels Denteneer/Tom v. Rijswijk LTV De Merletten. HE6: Rens Merkx De Peppelieren. DD5: Kim Broks/Janne Sijmens LTV De Merletten/Mierlose T.V. DE5: Kim Broks LTV De Merletten. HE5: Mats v. Hest De Peppelieren. HD4: Wilbére Mosink/Edwin v.d. Wetering LTV Munsel/LTV De Merletten.