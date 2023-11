Inschrijving nationale Veldsinkrit staat open

Ties Verbruggen (met gele helm) uit Gemonde werd vorig jaar dertiende in de categorie nieuwelingen tijdens de Langspiercross, nu Veldsinkrit geheten.

Stichting Wielerbelangen Boxtel (SWB) is volop bezig met de voorbereiding voor de nationale Veldsinkrit cyclocross van zondag 17 december in recreatiepark De Langspier. Er was ook altijd een jeugdveldrit op zaterdag, maar dit jaar niet.