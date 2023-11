Audacia blijkt maatje te groot voor LSV

ma 13 nov., 16:13

Het is LSV zondag niet gelukt om voor een verrassing te zorgen tegen Audacia. In eigen huis ging de ploeg met 0-5 onderuit tegen de koploper.

Momenteel bezet de formatie uit Lennisheuvel de tiende plek in de competitie waaraan dertien teams meedoen.

De formatie uit Lennisheuvel is dit seizoen weer teruggekeerd met een vertegenwoordigend elftal in de vijfde standaardklasse. LSV begon het seizoen sterk met twee gelijke spelen en een overwinning. De laatste drie duels gingen ruim verloren, al staan die tegenstanders allemaal in de top vijf.