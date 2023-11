Irene trakteert koploper Keldonk op een nederlaag

ma 13 nov., 15:59

Tegenstander Keldonk werd zondag door de voetballers van Irene naar huis gestuurd zonder punten. De Gemondenaren wonnen het duel in sportpark De Laat met 1-0. Daarmee werden de gasten van de koppositie gestoten.

De thuisploeg kreeg al na twee minuten een goede mogelijkheid doordat Levi van Rooij op snelheid langs de verdediging van Keldonk glipte maar door de laatste man onreglementair werd gestopt. De 16-jarige scheidsrechter Van der Wijst bestrafte dit met geel en een vrije trap voor Irene.

Keldonk hanteerde vooral de lange bal, Irene speelde juist combinatievoetbal op het soms zwaar bespeelbare veld. Beide teams kregen enkele goede mogelijkheden maar kwamen niet tot scoren. Totdat de bal in de 35e minuut uit een scrimmage richting de uitgelopen keeper van Keldonk rolde. Levi van Rooij was de sluitpost voor, pikte de bal op en gaf deze keurig voor op Rob Groenendaal: 1-0.

In de tweede helft zette Keldonk druk, de gasten waren gevaarlijk met lange ballen op hun spits of vanuit standaardsituaties. Het lukte de lijstaanvoerder niet om echt uitgespeelde kansen te creëren. Irene kreeg in de omschakeling veel ruimte maar de passes richting de diep lopende mensen waren slordig. Als die wel goed waren, dan stak de assistent-scheids van Keldonk de vlagde in de lucht voor buitenspel. Minstens een aantal vlagsignalen waren uiterst dubieus. Maar Irene hield goed stand en trok de 1-0 over de streep.

DERBY

Vanaf, donderdag 16 november om 20.00 uur speelt Irene de uitwedstrijd tegen Vita in Haren bij Oss. Zondag 19 november staat de derby in en tegen Olland, die inmiddels de koppositie heeft overgenomen, op het programma. Aftrap: 14.00 uur.