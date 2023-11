Wilhelmina duwt Essche Boys uit de top drie

Wilhelmina passeert Essche Boys op de ranglijst van de vierde klasse nadat de ploeg uit Den Bosch zondag won in het hol van de leeuw. De blauw-witten staan daardoor momenteel niet meer in de top drie.

Dankzij het sterke positiespel van de tegenstander, had Essche Boys vanaf de aftrap een hele kluif aan de uitploeg. Via de rechterflank belandde een voorzet bij de Bossche speler Sander Willems die de bal bij de tweede paal binnenliep.

Wilhelmina had daarna het meeste balbezit, maar kwam niet tot grote kansen. Tot de twintigste minuut, wat direct leidde tot een goal van opnieuw Willems. Hij stoof alleen op keeper Bart Spooren af, legde de bal niet af aan een medespeler, maar zijn schot belandde via een stuit en doelman Spooren toch in de touwen: 0-2.

De gastheren kregen daarna meer grip op Wilhelmina. Na een goede steekpass van Lars van Wanrooij op de koelbloedige Luuk Wolfs kwam het zelfs terug in de wedstrijd: 1-2.

Alles was nog mogelijk in de tweede helft. Essche Boys kwam bijna op gelijke hoogte: de Bossche defensie verloor de bal aan Van Wanrooij, die wegdraaide van zijn tegenstander Jeroen de Jong. De verdediger van Wilhelmina trok aan de noodrem, maar volgens de scheidsrechter net buiten het strafschopgebied.

Daarna pareerde de doelman van Wilhelmina op knappe wijze een kopbal van Rudi van Gemert. De gelijkmaker hing in de lucht, totdat Thomas Habraken namens de bezoekers via de kluts genadeloos de 1-3 op het scorebord zette.

Essche Boys zette alles op alles om nog terug te komen in de wedstrijd. Dat lukte in de 86e minuut. Invaller Sven Schoemacher werd gevloerd in het doelgebied door de keeper van Wilhelmina en Van Wanrooij benutte de pingel: 2-3.

OPPORTUNISME

De druk vanuit Essche zijde hield aan en met opportunisme werd getracht om een punt uit het vuur te slepen. Maar Wilhemina bleef overeind en ging met de drie punten én de derde plek in de competitie aan de haal. .

Zondag 19 november speelt Essche Boys de derby bij koploper ODC in het Boxtelse sportpark Molenwijk. Aftrap: 14.00 uur.