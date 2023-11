Daphne van Meurs van VC Blox is hier nog volop aan het smashen, maar moest het verloren duel tegen Nuvo '68 voortijdig staken wegens een duimblessure.

Blessures teisteren volleybalvrouwen VC Blox

di 14 nov., 11:56

In meerdere opzichten liep de wedstrijd van de Blox-volleybalsters op zaterdag uit op teleurstelling. Zij verloren niet alleen het thuisduel tegen Nuvo ‘68, twee speelsters vielen tot overmaat van ramp geblesseerd uit. De mannen wonnen enkele dagen eerder in sporthal De Braken een beladen duel tegen Hajraa.

De eerste set trok de laagvlieger uit Nuenen nipt naar zich toe. Het tweede bedrijf zou Blox weer winnen, toch liep dat deel van de wedstrijd uit op een sof. Carmen Steenbakkers viel uit na klachten aan haar rug. Daphne van Meurs moest op haar beurt afhaken vanwege een duimblessure die ze ook in het eerste deel van de wedstrijd opliep.

HERPAKKEN

Toch herpakten de Boxtelse vrouwen zich en knokten zich naar de setwinst. Vastberaden en door nauwkeurige aanvallen sprokkelden ze de 25 punten bijeen

De strijd tussen de twee ploegen bleef intens in de derde set, waar Nuvo’68 opnieuw zegevierde met gevarieerd spel en dankzij een sterke verdediging. Het wedstrijdverloop in de vierde set was hetzelfde. Nuvo’68 kwam op voorsprong, hield die vast tot het einde en wonnen zo de beslissende set.

Het is te hopen voor de Boxtelse formatie dat de blessures meevallen. Zaterdag 18 november speelt het team namelijk om 16.30 uur in Eindhoven tegen koploper Hajraa.

EMOTIES

De mannen van VC Blox kwamen donderdag in sporthal De Braken sterk uit de startblokken tegen Hajraa. Zij wonnen de eerste set met 25-22 tot ongenoegen van een enkele Eindhovense speler die zijn emoties niet kon beheersen en een gele prent kreeg.

Dat het een spannende wedstrijd ging worden, was duidelijk. In het tweede bedrijf waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar de gasten trokken aan het langste eind: 26-28.

Het bleef stuivertje wisselen: Blox kwam 2-1 voor maar Hajraa trok de stand weer gelijk. Er kwam een beslissende vijfde set. Daarin lieten de gastheren niets meer aan het toeval over. Onder leiding van uitstekend acterende spelverdeler Elmer Brockotter konden de Eindhovenaren de aanvalshonger van Blox niet stillen: 15-10 en daarmee een 3-2 zege waardoor de Boxtelse volleybalploeg een plekje stijgt op de ranglijst. Het team speelt de volgende wedstrijd op zaterdag 18 november om 13.00 uur tegen Skunk in Veghel.