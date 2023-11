Titelkansen Taverbo: deur staat nog op een kier

Ondanks de ruime winst van zaterdag tegen Kampenion, lijkt het kampioenschap voor de tafeltennissers van Taverbo er niet meer in te zitten. Al kan het in de laatste twee speelrondes van de tweede divisie nog gek lopen.

De gasten uit Kampen hadden zaterdag niets in te brengen tegen Taverbo. Dan te bedenken dat het eerste duel van Johan van de Nieuwenhuizen nog onderuit ging tegen Gert-Jan de Lange van Kampenion, ondanks een sterk begin.

Sjoerd Broos had het ook lastig tegen Ton Ringenier, waarvan hij in een eerdere ontmoeting nog had verloren, maar de speler van de Boxtelse ploeg revancheerde zich. Jordi van der Schoot en Bram Bakker wonnen hun duels vervolgens met gemak. Kampenion kwam nog terug tot 3-2 omdat Broos niet wist te winnen van De Lange, maar Taverbo zette daarna orde op zaken. Alle acht de ontmoetingen die nog plaatsvonden werden gewonnen door de spelers van de Boxtelse club.

Hoogtepunt van de krachtmeting was het kunststukje dat Bram Bakker op de tafeltennistafel demonstreerde. Hij maakte een punt door de bal achter de rug om te spelen. Tegenstander Robin Lieftink stond perplex.

Door de eclatante zege op de nummer vier, stijgt Taverbo een plekje in de rangen en staat het nu tweede. Assen is nog in het vizier en heeft slechts een voorsprong van vijf punten. Maar de Drentenaren hebben met nog twee wedstrijden alles in eigen hand om het kampioenschap binnen te halen. Maar wie weet kan Taverbo nog verrassen. Komende zaterdag 18 november om 16.00 uur speelt het team opnieuw thuis in de accommodatie aan de Voetboog. Dan tegen de nummer laatst, De Trefffers.