Boxtelaar opent wielercafé op Vlagheide

5 minuten geleden

Samen met initiatiefneemster Geertje Gloudemans uit Eerde opent Boxtelaar Bjorn van de Langenberg naar verwachting komend voorjaar wielercafé Village Départ op de Vlagheide nabij Eerde.

Momenteel wordt er nog druk gewerkt aan de horecagelegenheid. Maar vanaf mei 2024 moeten er wekelijks wielrenners vertrekken vanaf het etablissement. Vorige week zaterdag werd de eerste steen gelegd. Het moment trok de belangstelling van Johan van Gerwen, wethouder toerisme van Meierijstad. De gemeente zet vol in op de Vlagheide, de voormalige vuilstort tussen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, als recreatieve pijler voor de regio.

Het wielercafé komt op de grond van de ouders van Gloudemans. Die stopten enkele decennia geleden al met het gemengd boerenbedrijf en legden er onder andere natuur en recreatiehuisjes aan. Hun dochter had al enkele jaren wilde plannen om er ook een horecagelegenheid te starten.

KEUKENTAFEL

De initiatiefneemster werd vorig jaar voorgesteld aan Van de Langenberg, die onder andere als fanatiek wielrenner meerdere keren de kolommen van deze krant haalde. ,,Al langere tijd was ik op zoek naar een fysieke locatie om te kunnen exploiteren. Ik kwam Geertje op de Vlagheide tegen en al snel spraken we over een samenwerking. Dat is aan de keukentafel allemaal beklonken”, liet hij eerder optekenen in huis-aan-huiskrant MooiRooi.