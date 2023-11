Springwedstrijden voor pony’s en paarden in De Langspier

ma 13 nov., 10:00

De Boxtelse hippische sportvereniging Sint-Martinus houdt in komend weekend van 17, 18 en 19 november een springwedstrijd voor paarden en pony’s in manege De Langspier aan de Molenwijkseweg.

Vrijdag 17 november kan er eerst geoefend worden, tussen 10.00 en 21.00 uur. Er staat een parcours klaar, dat deelnemers mogen verkennen. Een dag later vindt de wedstrijd voor pony’s en hun berijders plaats, die begint om 10.00 uur. Zondag springen de paarden. Dan start het programma om 09.00 uur, met oefenspringen. Aanmelden kan nog, via www.equicompetition.nl.

HINDERNISSEN

De hindernissen voor de pony’s zijn minimaal veertig centimeter hoog, die voor paarden minstens negentig centimeter. De maximale hoogte verschilt maar vijf centimeter. Er doen pony’s van diverse formaten mee, de kleinste springen over veertig centimeter, de grootste verschillen in schofthoogte niet al te veel van paarden en kunnen hogere obstakels aan. Publiek is welkom tijdens de wedstrijden.