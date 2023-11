Succesvolle rentree op judomat voor Kreijveld

di 7 nov., 12:30

Judoka Keira Kreijveld is weer terug op haar oude niveau. De Liempdse maakte na een zware blessure en een jaar lang revalideren eind oktober haar rentree op de judomat. Tijdens het toernooi in Sint-Oedenrode werd ze nog derde, maar zondag versloeg ze in Breda iedereen.

De eerste keer weer op de judomat voor een wedstrijd ging Kreijveld niet verkeerd af. Ze won vier van de vijf partijen tijdens het internationale toernooi van Dai Ippo in Sint-Oedenrode, genoeg voor brons dus. Voor de Liempdse was het vooral bekijken waar ze na een jaar stond.

Een week later, afgelopen zondag, wist Kreijveld al haar tegenstanders met overmacht te verslaan. Tijdens de breed bezette internationale Open Bredase Kampioenschappen was winnen cruciaal. Een verliespartij en de gouden plak was uit het zicht. De Liempdse judoka wist in haar klasse -18, -57 kilo al haar zeven duels te winnen. De eerste zelfs met een vol ippon die tien punten waard is. De finale was binnen een halve minuut bekeken. Met een wazari en een houdgreep was duidelijk dat de eerste plek haar niet meer kon ontgaan.

BOEKEL

In Boekel was zondag ook een (regio)toernooi. Vijftien jonge leden van judoclub Liempde deden daar in verschillende leeftijds- en gewichtsklassen mee. Coaches Jop van de Ven en Sijmen van Berkel kijken tevreden terug op de resultaten.

Tijme Simons, Niek van de Sande en Esmee Verdonk wisten met mooi en sterk judo de eerste prijs te veroveren in hun klasse. Tijme moest in zijn laatste partij nog wel uitmaken wie er ging winnen in zijn poule, maar na een pittige strijd veroverde hij dus toch goud.

Luuk van Breugel en Juan Schuurmans wonnen zilver en moesten daar hard voor werken. Juan liet goed judo zien, waarmee hij zowel staand als op de grond zijn partijen wist te winnen. De tegenstanders van Luuk hadden mede door zijn goede pakking weinig kans om te winnen.

Joep Teklenburg, Tobias Demiral, Eva Gerritsen, Daan van Breugel, Luuk Jacobs, Rick Jacobs, Tijn van der Klauw, Joleen van Berkel en Zoë de Bresser eindigden in hun poules op de derde en vierde plaatsen. Voor Tijn en Tobias was dit het eerste toernooi. Beiden wonnen hun eerste wedstrijd, maar de volgende tegenstanders bleken een maatje te groot.

Pechvogel van de middag was Quinn van den Boer. Hij kwam verkeerd terecht, waardoor hij vroegtijdig moest stoppen.