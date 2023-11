De volleybalsters van Blox wonnen zaterdag in Eindhoven met 1-3 van Hajraa.

Volleybalsters Blox in Eindhoven te sterk voor Hajraa

ma 6 nov., 13:31

Het vrouwenteam van de Boxtelse volleybalclub Blox won zaterdag in Eindhoven met 1-3 van Hajraa.

De bezoekers begonnen sterk. In de eerste set werden bijna alle ballen van de grond gehaald met een aantal fraaie aanvallen van Daphne van Meurs en Rachel Spoor. Blox won met overmacht: 16-25. In de tweede set werd Hajraa slimmer. De thuisploeg vond beter de gaten bij Blox, maar Sanne Rijkers zorgde er voor dat er bijna geen bal op de grond viel. Heidi van Dijk dacht: ‘Wat die meiden van Hajraa kunnen, kan ik ook’. Zo plaatste ze de ballen mooi in de hoeken, zelfs eenmaal met een smash. Deze set werd ook gewonnen door de Boxtelse formatie.

De derde set verliep spannender. De Bloxs-speelsters leken wat moe te worden en het spel werd wat rommeliger in het veld. Hajraa maakte hier goed gebruik van. Gelukkig vond Elke van Rooijs af en toe nog een paar mooie gaatjes waar ze haar prikbal kon plaatsen. Op het einde trok Hajraa de set over de streep met 27-25. Aan de start van de vierde set kwam Mariska Hazenberg in de ploeg. Zij verdedigde goed en pikte haar puntjes mee. Door een heerlijke serviceserie van Carmen Steenbakkers kwam Blox acht punten los, maar op het laatst werd het toch spannend. De bezoekers wonnen met 25-27.