Boxtel doet wederom goede zaken

53 minuten geleden

Boxtel blijft vooralsnog de punten binnen halen. Zondag was Were Di uit Tilburg de verliezende partij. Door de harde wind en het natte kunstgras was het voor beide partijen echter regelmatig lastig om de bal behoorlijk te kunnen spelen. Toch waren het de Boxtelaren die hier het best mee omgingen.

Het duel begon direct goed met enkele ruime kansen voor Boxtel. Were Di kwam er slechts sporadisch uit. Toch kwamen de gastheren na een half uur bijna op voorsprong na miscommunicatie aan de kant van de Munselploeg. Het was aan de alerte keeper Jaap Arts te danken dat een doelpunt werd voorkomen.

Dit gold ook voor zijn collega aan de andere kant, de 50-jarige Marco van Loon. Hij stond noodgedwongen onder de lat bij de Tilburgers vanwege een aantal blessures in zijn ploeg. Hij verricht de nodige reddingen, maar kon niet voorkomen dat Boxtel een paar minuten voor rust op voorsprong kwam. Na een mooie een-twee tussen Lars Timmers en David Iwuchukwu, werd Timmers in het zestienmetergebied onhandig afgestopt. De arbiter twijfelde geen moment en legde de bal op de stip. De penalty was een prooi voor Jesse van Homelen, die de 0-1 snoeihard tegen de touwen joeg.

Boxtel kreeg daarna nog wat kansjes, maar onder meer een mooie redding van de Tilburgse keeper voorkwam een tweede Boxtels doelpunt.

EENVOUDIG OVERHEIND

Na de rust kwam Were Di vaker aan de bal en was het de Munselploeg dat er minder vaak goed uit kon komen. Omdat de Tilburgers echter weinig met de geboden kansen deden, bleef de Boxtelse defensie eenvoudig overeind.

De gasten bleven wel loeren op een volgende treffer. Iwuchukwu en Sven van Heesch kwamen dichtbij, maar waren onzorgvuldig in de afwerking. Iwuchukwu herstelde zijn gemiste kans vlak voor tijd. De topscorer van Boxtel kreeg de bal op maat van Owen Kemps en bleef koel. Oog in oog met Van Loon schoot hij de bal onhoudbaar binnen: 0-2.

De wedstrijd kabbelde nog even voort, maar was op dat moment wel gespeeld. Na het laatste fluitsignaal kon Boxtel wederom drie punten bijschrijven, waardoor de ploeg nu op de derde plek bivakkeert met twaalf punten uit zes wedstrijden. Het verschil met koploper HMVV en runner-up Audacia is slechts een punt.

Zondag hebben de spelers een vrije dag en dus staat zondag 19 november pas weer een uitwedstrijd op het programma tegen de nummer twee, Audacia uit Moergestel. De bal rolt dan om 14.30 uur.