Jonge Boxtelse paalgymnaste in top twintig van de wereld

30 minuten geleden

Richelle Smits (13) uit Boxtel is vorige week op het wereldkampioenschap pole and aerial, oftewel paaldansen en luchtacrobatiek, in Polen tweemaal in de top twintig geëindigd. Het toernooi duurde tot en met zondag.

Richelle kwam op twee onderdelen uit, namelijk het paaldansen en luchtacrobatiek met een hangende hoepel. Ze deed mee in de leeftijdscategorie novice, vrij vertaald de aanstormende talenten. Ze eindigde tweemaal als zeventiende. De Boxtelse behaalde bij de pole sport 30,4 punten en kreeg voor haar hoepeloefening 32,5 punten. In juni werd Richelle Nederlands kampioen waardoor ze zich voor het WK kwalificeerde. Het was haar eerste mondiale toernooi. Haar sport heeft wat weg van turnen en vergt veel kracht.