Bridgeclub Sans Atout houdt drive ten bate van Alzheimer

21 minuten geleden

Bridgeclub Sans Atout houdt zaterdag 18 november een bridgedrive in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1 in Boxtel. De opbrengst gaat naar Alzheimer Nederland.

De bridgemiddag begint om 13.00 uur en bevat 24 spellen in drie lijnen. Daarnaast is er een loterij met diverse prijzen. De organisatie zorgt voor een hapje en een drankje. Deelname kost twintig euro per paar.

Inschrijven is mogelijk door dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL39 INGB 0001 9987 79 ten name van M.J. Koelink-Heessels. Vermeld ‘bridgedrive 2023’, de namen en de voorkeurslijn. Na ontvangst is de inschrijving definitief. De inschrijving sluit op 13 november.

Meer informatie is te verkrijgen bij Ria Koelink via telefoonnummers (0411) 67 40 01 of 06-53 78 00 49 of e-mail: ria.koelink@kpnmail.nl.