Boxtelse jeu-de-boulers naar WK Masters Dijon

di 31 okt., 12:00

Door de finale van het Masterstoernooi van de Nederlandse Jeu-de-Boules Bond (NJBB) te winnen, kwalificeerden vier leden van de JBV De Walnoot zich zondag voor het WK. Dat wordt volgend jaar gehouden in de Franse stad Dijon.

De NJBB Masters bestonden dit jaar uit zes toernooien inclusief het nationaal kampioenschap tripletten. Na deze kwalificatietour volgde een finaleweekend met de acht beste teams. Die kwamen afgelopen weekeinde in actie bij Boules de Boeuf in Oss. Het team van JBV De Walnoot, bestaande uit Dennis Mul, Patrick Tuaux, Frank Schepers en Milan Heiligers bleek het sterkst in de ‘best of five’ die de doorslag moest geven. De Boxtelaren wonnen met 13-4, 13-11 en 13-9 van een team met spelers uit Gouda en Zeist.

p Het kampioensteam van jeu-de-boulesvereniging De Walnoot. Van links naar rechts: staand Frank Schepers en Dennis Mul, gehurkt Milan Heiliger en Patrick Tuaux. Foto: JBC ‘t Dupke, Sint-Michielsgestel.