Bloedeloze wedstrijd levert DVG wel punten op

di 31 okt., 12:00

De supporters die zondag bij DVG-RKKSV waren, zagen een matige wedstrijd met weinig doelpogingen. De punten bleven ten langen leste in Liempde, want de thuisploeg vond na rust het net.

Voor de theepauze scoorden de Liempdenaren ook al, maar de scheidsrechter dacht daar anders over en keurde de treffer af. De thuisploeg probeerde tegenstander RKKSV uit Kruisstraat zijn wil op te leggen, maar het tempo was te laag en de passing te onzorgvuldig. Er werd nauwelijks serieus aangevallen, althans, de keepers hadden een rustige middag. De rust werd dan ook met de brilstand bereikt.

PERFECT OP MAAT

De Liempdenaren hinkten op twee gedachten. Baltempo omhoog en jagen op de voorsprong, of in ieder geval de nul vasthouden. Lars Cuijten en Jurre Traa bezorgden DVG dan toch de overwinning. Cuijten zette perfect op maat voor, Traa promoveerde de bal tot een doelpunt. Positie kiezen, een fraaie knik, de 1-0 was daar. RKKSV mocht in de slotfase nog wat vrije trappen nemen, maar die leverden niets op. Geen best voetbal, maar wel resultaat. Zondag 5 november gaat DVG op bezoek bij RKVSC in Velddriel. De aftrap is daar om 14.30 uur.