Koploper Assen maatje te groot voor tafeltennissers Taverbo 1

di 31 okt., 09:18

Het vaandelteam van tafeltennisvereniging Taverbo speelde zaterdag in eigen huis tegen Assen 1. Na de laatste wedstrijd was er slechts een punt verschil tussen de twee ploegen, waarbij de Boxtelaren op de tweede plek net onder hun concurrent stonden. Maar de koploper bleek toch een maatje te groot.

Voor Taverbo speelden Sjoerd Broos, Nicolas Daub, Jordi van der Schoot en Bram Bakker tegen Assen. De gasten kwamen met hun vaste opstelling: Karawan Azad Saadi, Erik Mulder, Hugo Beute en Bob Eldering. Beide teams wisten dat er gewonnen moest worden om of de eerste plaats over te nemen of juist afstand van de concurrentie te creëren.

ACHTERSTAND

De eerste wedstrijden waren voor Assen, want Azad Saadi won van Daub, Eldering van Van der Schoot en Beute van Bakker. Alleen Broos won in deze beginfase zijn duel tegen Mulder.

Ook in het vervolg kwamen de Boxtelaren er niet aan te pas, met wederom verloren wedstrijden van Broos en Daub. Nadat Bakker ook niet wist te winnen, maar Van der Schoot wel, stond de tussenstand op 2-6 in het voordeel van de koploper.

Azad Saadi wist in de enkelspelen ook Van der Schoot te verslaan en bleef zodoende deze competitie ongeslagen. Even was er hoop toen Broos en Daub hun duels naar zich toe trokken, maar in de laatste wedstrijd verloor Bakker van Mulder.

NIET VEEL GROTER

Er restte nog een dubbelspel, dat verrassend genoeg werd gewonnen door Taverbo (Broos en Daub), maar dat mocht niet meer baten. Het zorgde er wel voor dat de afstand met de koploper niet heel veel groter werd, de eindstand was dan ook 5-8.

Zaterdag 4 november speelt Taverbo om 14.00 uur een uitwedstrijd in Hoorn tegen de andere concurrent, Disnierats 1 dat op plek drie in de poule bivakkeert met twee punten minder dan de Boxtelaren.