Beide MEP-teams pakken volle buit

43 minuten geleden

De hockeyers van MEP wonnen zondag overtuigend in en tegen Eindhoven: 5-2. Na zeven speelrondes, met een gemiddelde van maar liefst vijf doelpunten voor, heeft de Boxtelse ploeg nog geen enkel verliespunt en gaat fier aan kop. De vrouwen van de Boxtelse club wonnen dezelfde dag met het kleinst mogelijk verschil van de Kromhouters in Tiel: 0-1.

Het slechte weer trok zondag niet al te veel toeschouwers naar Eindhoven, maar het groot aantal MEP-paraplu’s verzekerden de Boxtelaren van de nodige steun. Dat was nodig voor een tegenstander waartegen de ploeg het traditiegetrouw altijd moeilijk heeft.

Het werd al snel duidelijk dat MEP op alle fronten Eindhoven de baas was. De bezoekers hadden veel balbezit, een uitstekende veldbezetting en waren technisch in de duels de sterksten. Na een mooie pass van Sam Verzijden opende Jan-Julius Klumper na tien minuten de score. Vrij snel daarna stond de gelijkmaker na een schaarse uitval weer op het bord. Datzelfde scenario herhaalde zich. Gijs de Wild bracht MEP opnieuw op voorsprong, maar direct volgde weer een dodelijke counter. De attente Bram Schröder zorgde vlak voor rust uit de rebound van de strafcorner voor de 2-3. Dat bleek het kantelpunt van de wedstrijd.

In de tweede helft was er opnieuw een overwicht voor de Boxtelaren. Vooral de herstelde Bart Posthuma stichtte met zijn rushes aan de rechterzijlijn het nodige gevaar. MEP werd alleen in de laatste tien minuten teruggedrongen, maar toen was de score door twee doelpunten van aanvoerder De Wild al opgelopen tot 2-5. Hij werd daardoor de man van de match.

Zondag 5 november volgt een serieuze testcase voor de mannen van coach Jaro van Eekelen. Dan komt Geldrop naar Boxtel. Deze ploeg presteert verrassend goed en heeft pas één keer verloren. Afslag in sportpark Molenwijk om 14.45 uur.

SNELLE EINDSTAND

De Boxtelse hockeyvrouwen wisten dat het zondag moeilijk zou worden bij de Kromhouters in Tiel. Coach Scheenstra had zijn ploeg echter doordrongen van het heilige moeten en aangedrongen op een fel begin. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Nauwelijks was de bal door de Boxtelse ploeg afgeslagen, of hij lag al in het net van de tegenstander. Een prachtige pass van Peppe van Gent werd door Tessa van der Vleuten bekwaam afgerond. Het zou later de enige goal van de wedstrijd blijken. De eerste helft verliep verder gelijkwaardig met de nodige kansen over en weer.

In de tweede helft werd het toch een ander verhaal, maar ook daar had Scheenstra zijn ploeg op ingesteld. Een degelijk defensief concept met de nadruk op tegenhouden en minder nadruk op de opbouw. De counter spelen moest de defensie lucht geven. De Boxtelse defensie met keepster Fleur van Haaren stond als een huis. Het doel om de overwinning over de streep te trekken slaagde wonderwel. MEP gaf niets weg en werkte keihard, aldus een tevreden coach. Daar moet een vervolg op komen.

Door deze broodnodige zege heeft de ploeg van Rein Scheenstra de weg naar boven weer gevonden en stijgt van plaats tien naar zes op de ranglijst.

Zondag 5 november wordt de nummer twee, Fletiomare uit Utrecht, ontvangen in sportpark Molenwijk. MEP trof deze tegenstander nooit eerder. Alles staat zeer dicht bij elkaar in deze competitie. Bij winst kan de thuisploeg zo maar weer bij de bovenste vier staan, maar bij verlies weer in de degradatiezone. Afslag om 12.45 uur.