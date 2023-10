RKSV Boxtel en Casteren creëren doelpuntenfestijn

Vroeg in de competitie zijn de verschillen klein. Dat Casteren onderaan staat, wil niet zeggen dat het niet kan scoren. Dat bleek zondag in sportpark Munsel wel tegen RKSV Boxtel. Na een minuut lag de eerste treffer er al in. De thuisploeg liet zich niet van de wijs brengen en won met 6-2.

RKSV Boxtel keek dus al snel tegen een tegentreffer aan. Na vijf minuten had de ploeg de stand alweer in evenwicht getrokken. Uit een hoekschop kopte Mitchell Vogels de bal terug David Iwuchukwu. Hij passeerde doelman Van Lippen eveneens met het hoofd.

Boxtel combineert soepel, Casteren zet daar stevige ingrepen tegenover. De eerste gele kaart is echter voor thuisspeler Jesse van Homelen. Zijn ploeg blijft een opening zoeken en vindt die in de 21e minuut. Iwuchukwu wurmt zich na een ingooi langs enkele verdedigers en laat met een bekeken schuiver de 2-1 noteren.

OP DE STIP

Enkele minuten later krijgt hij de kans een onvervalste hattrick te maken, maar zijn kopbal na een voorzet van Valentijn Waals is geen probleem voor de doelman. Diezelfde Waals stond onbewust aan de basis van de 3-1. Hij werd neergehaald in de zestienmeter en dus legde scheidsrechter Van de Groes de bal op de stip. Van Homelen schiet binnen.

Na rust stoomde de thuisploeg door. Gino Mauriks liet al snel de 4-1 noteren en Sven van Heesch maakte de mooiste van de dag. Waals gaf hem de bal, hij kapte zijn tegenstander uit en joeg van een behoorlijke afstand de bal tegen de touwen.

Even zakten de Boxtelaren wat weg en daar profiteerde Casteren van. Het tegendoelpunt maakte de gastheren meteen weer wakker. Ze vonden het net tegen het eind van de wedstrijd nog een keer en gooiden de partij daarmee helemaal in het slot. Waals pakte een bal door het midden op, omspeelde de keeper en bekroonde zijn sterke spel met een treffer.

PUBLIEKSWISSEL

Iwuchukwu en Mauriks kregen een publiekswissel. Daan Breuer en Tim Hulskes namen hun posities in. Hulskes kreeg koud in het veld een kans om te scoren, maar zag zijn kopbal op de lat eindigen. Een verdediger stopte een laatste inzet van Waals. Een ruime zege voor RKSV Boxtel. De ploeg speelt zondag uit tegen Were Di in Tilburg. De aftrap is om 14.30 uur.