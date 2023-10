ODC verstevigt positie door een uitoverwinning

ma 30 okt., 08:30

ODC versloeg zondag BMC in Berlicum met 2-4. Een overwinning waarmee de Boxtelse ploeg zijn tweede plek op de ranglijst verstevigt. De achterstand op koploper DVG bedraagt in de overigens jonge competitie nog maar een punt.

Trainer Piet Drijvers koos ervoor om het team dat vorige week met 5-0 derdeklasser DSC had verslagen in het bekertoernooi, te laten staan. Met een uitzondering voor de vorige week afwezige Robbie Roelofs die gewoon weer het doel verdedigde. De keuze van Drijvers viel goed uit want na een paar minuten kwam ODC al op voorsprong. Bij de eerste de beste corner kopte Teun Timmermans op de paal. De attente Stijn Pijnenburg schoot de bal vervolgens in de korte hoek achter keeper Jesper Langenhuijsen: 0-1.

Een paar minuten later was het opnieuw raak. Captain Sjoerd van Lokven onderschepte een door de BMC-defensie slecht ingespeelde bal en stuurde Jop Broeren op rechts weg. De jonge linkspoot stuitte op Langenhuisen maar vanuit de rebound kopte Tijn Trommelen de 0-2 binnen. In de achttiende minuut viel ook nog de derde treffer. Pijnenburg legde van ver aan, keeper Langenhuijsen leek te kunnen redden maar liet de bal uit zijn handen glippen: 0-3.

De buit leek daarmee vroeg binnen voor de tricolores die vanaf dat moment minder geconcentreerd gingen spelen. BMC kwam beter in de wedstrijd zonder direct gevaarlijk te worden. Toch kwam de thuisploeg op slag van rust op 1-3. Een droge knal van Thijs Govers was de Boxtelse defensie te machtig.

De treffer had BMC duidelijk moed gegeven, de ploeg rook dat er na de pauze wellicht meer in zat. Terwijl de regen met bakken uit de hemel viel, werden de bezoekers steeds meer op eigen helft teruggedrongen.

AANSLUITING

Na een klein uur spelen maakten de gastheren de aansluitingstreffer. Bij een corner werd de bal in eerste instantie nog van de doellijn gehaald maar vanuit de rebound zorgde BMC-aanvoerder Randy van Heijnsbergen voor de 2-3.

De gelijkmaker hing in de lucht. Doordat de Berlicummers steeds meer risico’s namen, ontstonden er voor de Boxtelaren echter kansen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. In de blessuretijd gebeurde dat uiteindelijk ook. Trommelen werd aan de linkerkant weggestuurd en vond eerst nog doelman Langenhuijsen op zijn weg. In tweede instantie veroverde invaller Gijs van der Vorst de bal. Met een bekeken lobje zorgde hij daarna voor 2-4.

ODC heeft nu elf punten uit vijf wedstrijden. Zondag 5 november komt Maliskamp op bezoek in Boxtel. De aftrap in sportpark Molenwijk is om 14.00 uur.