ODC wint eenvoudig van DSC en bekert door

1 uur geleden

Ondanks een vijftal afwezige basisspelers won vierdeklasser ODC thuis eenvoudig het bekerduel van het een afdeling hoger geplaatste DSC. Het Boxtelse vaandelteam strafte de fouten van zijn gasten goed af en trof vijf keer doel. Stijn Pijnenburg en Dirk van der Struijk scoorden tweemaal. Sjoerd van Lokven maakte één goal.

Het bekerduel tegen DSC leek vooraf een lastige klus te gaan worden voor ODC. Trainer Piet Drijvers miste vijf basisspelers tegen de ploeg uit Kerkdriel. Maar al snel bleek dat de tricolores weinig te vrezen hadden. De bezoekers leken de wedstrijd te onderschatten en daar profiteerde de thuisploeg optimaal van. In de 7e minuut veroverde Pijnenburg de bal nadat hij goed druk had gezet op de vijandelijke defensie. Hij speelde vervolgens captain Van Lokven aan die onberispelijk afrondde: 1-0. De Molenwijkploeg was daarna de bovenliggende partij en kreeg diverse goede mogelijkheden. Tijn Trommelen schoot via de keeper naast en zag een kopbal nipt voorbij het doel gaan.

VERDUBBELD

De enige kansen die DSC kreeg, ontstonden na onoplettendheden in de Boxtelse defensie. Na een dik halfuur verdubbelde ODC haar voorsprong. Bij een corner vanaf links kroop Van der Struijk voor DSC-keeper Jordy Grandia om de 2-0 binnen te koppen. Vlak voor rust ging de DSC-verdediging wederom in de fout, ditmaal onder druk van Pijnenburg. De jonge aanvaller veroverde de bal opnieuw en scoorde dit keer zelf.

Vlak na rust werd het 4-0 en weer was Pijnenburg de doelpuntenmaker. Nadat hij zich knap had vrijgespeeld, schoot hij van dichtbij met links snoeihard zijn tweede treffer van de middag.

VOLGENDE RONDE

ODC kreeg nog voldoende kansen op meer en was het Van der Struijk die het laatste woord had. In de 83e minuut schoot hij de bal hard tegen de touwen en zette daarmee de eindstand op het scorebord.

Hierdoor heeft ODC zich geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Wanneer deze wordt afgewerkt is nog niet bekend. Voor de tricolores staan de eerstvolgende competitiewedstrijd gepland voor zondag 29 oktober. Bij BMC in Berlicum wordt om 14.30 uur afgetrapt.