Biljartmarathon van seniorencompetitie Geboliesch in De Kloosterhof Liempde. Terwijl de latere winnaar Jos Leijten zijn pomerans krijt, legt zijn medefinalist Henk van der Velden aan voor een stoot op het blauwe laken.

Jos Leijten pakt wisselbeker in biljartmarathon Geboliesch

di 17 okt., 13:00

De tien uur durende biljartmarathon voor senioren in het Liempdse dienstencentrum De Kloosterhof is vrijdag nipt gewonnen door Jos Leijten uit Boxtel.

De speler van De Rots was in de spannende finale net even beter dan Henk van der Velden van gastheer Kloosterboys. Wethouder Hans Heesen van de gemeente Boxtel overhandigde Leijten de wisselbeker. Albert van Dijk won bij de loterij een nieuwe keu.

Om acht uur ‘s ochtends gingen de wedstrijden van start verdeeld over vijf poules van tien biljarters. Rond vijf uur ‘s middags kon de finale worden gespeeld.

De jaarlijkse marathon van seniorencompetitie Geboliesch werd voor de 22e keer gehouden.