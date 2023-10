Golfderby voetbalpensionado’s eindigt in remise

El Clasico, de jaarlijkse derby tussen de twee Boxtelse voetbalclubs, werd zaterdag voor de verandering op de golfbaan gespeeld. Negen voetbalpensionado’s van ODC namen het in Esbeek op tegen evenveel ‘BOC’-mannen. Het treffen eindigde in gelijkspel: de tricolores hadden de minste strokes, hun roodwitte rivalen pakten de meeste stableford-punten.

De wedstrijd was eerst gepland op golfbaan Batouwe in de Betuwe. Door hevige regenval werd op het laatste moment uitgeweken naar Midden Brabant Golf in Esbeek. Dat deze baan voor diverse Molenwijk-spelers de thuisbasis is, werd door de oud-voetballers uit sportpark Munsel voor lief genomen.

De geslaagde dag werd tot ‘s avonds intensief geëvalueerd bij de horeca op de Boxtelse Markt. ,,Vanzelfsprekend was de al dan niet mogelijke fusie van de clubs een belangrijk onderwerp van gesprek”, meldt een woordvoerder. Vanwege de remise is nu al een beslissingswedstrijd gepland. Die staat eind september 2024 op de rol. De golfdag werd georganiseerd door Ivo Traa en Bart-Jan van Bragt die ook de prijsuitreiking verzorgden. De uitslagen zijn als volgt:

Stableford: beste ODC’er Albert Peijnenburg, beste BOC-man: Ivo Traa. Beste score strokes: Eric van Weert (BOC, 90 slagen). Longest: Mikel de Windt (ODC, langste afstand). Neary: John Meulendijk (ODC, lucky schot).