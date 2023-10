Van links naar rechts: Cooper Linsen, Sanne van de Leuvert, Maud van Beers en Marli de Jong. Het juniorenteam van LTV Munsel dat kampioen is geworden in de derde klasse.

Juniorenteam tennisvereniging Munsel wint titel in derde klasse

16 minuten geleden

Cooper Linsen, Sanne van de Leuvert, Maud van Beers en Marli de Jong vormen een van de drie juniorenteams van tennisvereniging Munsel. Zij zijn zondag op de eigen banen in Boxtel kampioen geworden in de derde klasse. De tegenstander kwam uit Goirle. De thuisploeg hoefde slechts twee wedstrijden te winnen om het kampioenschap in de wacht te slepen. Daarin slaagde het Boxtelse viertal met glans: het won alle partijen. De kampioenstaart na afloop was dan ook dik verdiend. Foto: eigen collectie.