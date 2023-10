Hockeysters MEP zakken ver terug na verliesbeurt

1 uur geleden

De hockeysters van MEP waren zondag in sportpark Molenwijk zeker gelijkwaardig aan Etten-Leur, maar trokken met 0-2 aan het kortste eind. Daardoor zakt de ploeg naar de tiende plaats. De mannen speelden eveneens tegen Etten-Leur en kregen daarmee voor het eerst een ploeg uit het linker rijtje tegenover zich. Juist tegen hockeyende ploegen staat geen maat op het team van Jaro van Eekelen. De bezoekers werden na een wervelende Boxtelse hockeyshow met 6-1 naar huis gestuurd.

Het hoogtepunt van het vrouwenduel waren de eerste twee minuten. Keepster Fleur van Haaren stopte vakkundig een strafbal en in dezelfde minuut scoorde MEP een fraaie goal die echter werd afgekeurd.

In het eerste kwart waren het de gasten die het betere van het spel hadden. Vooral de pijlsnelle rechtsbuiten van Etten-Leur bezorgde de thuisploeg het nodige gevaar. In het tweede en derde kwart was MEP de betere ploeg. Drie strafcorners aan Boxtelse zijde voor de rust leverden helaas niets op.

ALLES OF NIETS

In de tweede helft begonnen de Boxtelse hockeysters goed met een schot op de paal en opnieuw konden zij drie strafcorners niet benutten. De tegenstander benutte de corner wel in het laatste kwart en toen werd het voor de Boxtelse vrouwen alles of niets. Lize Welvaarts was tijdens het slotoffensief nog enkele keren gevaarlijk, maar een late counter deed MEP de das om.

De Boxtelse ploeg had zeker meer verdiend en is nu afgezakt naar de gevaarlijke plaats tien. Na de herfstvakantie speelt MEP zondag 29 oktober uit tegen Kromhouters. Hoog tijd dat de punten weer mee worden genomen. Afslag in Tiel om 12.45 uur

STEUN DAMESCOACH

Het schaars opgekomen publiek was zondag de grote winnaar bij de hockeyshow die de mannen van MEP opvoerden tegenEtten-Leur. De Boxtelaren speelden veruit hun beste wedstrijd tot nu toe. Door een waslijst aan blessures deden zij noodgedwongen een beroep op vrouwencoach Rein Scheenstra, die ook op de spelerslijst van het mannenteam voorkomt. Het bleek een gouden greep.

Scheenstra kan de wedstrijd lezen als geen ander. Snelheid, flitsende combinaties en technische klasse kenmerkten de Boxtelse superioriteit. Na twintig minuten stond het al 3-0 door fraaie doelpunten van Bram Schröder, Scheenstra en Sam Verzijden. Ook werden paal en lat nog geraakt. Giel ‘Bomber’ Langerwerf maakte de 4-0. Vlak voor rust scoorde Etten-Leur tegen 4-1.

SLORDIGER

In de tweede helft ging de show door, maar werd MEP wat slordiger in de afwerking. Na een prima actie van Gijs de Wild scoorde de altijd op de juiste plaats staande Scheenstra de mooiste goal van de middag: 5-1. Aanvoerder De Wild bepaalde hoogstpersoonlijk de eindstand op 6-1.

Zondag 29 oktober, na de herfstvakantie, speelt Mep tegen Eindhoven, opnieuw een ploeg uit het linker rijtje. Het vertoonde spel van afgelopen zondag geeft moed. Afslag in de Lichtstad om 14.45 uur.