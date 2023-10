Strijdlustige volleybalsters krijgen loon naar werken

1 uur geleden

De volleybalvrouwen van Blox zetten zaterdag in Den Dungen met fraai spel tegenstander Donki Sjot aan de kant. De 3-1 overwinning volgde na een spannende wedstrijd met intensieve rally’s. De mannen waren minder gelukkig. In sportcomplex De Braken verloren zij met 3-1 van Spirit uit Rosmalen, waarvan een eerder nog werd gewonnen.

De eerste set zette al de toon voor de rest van de wedstrijd tussen Blox en Donki Sjot. De Boxtelse vrouwen openden het duel nog furieus en kwamen 13-5 voor. Maar zij lieten de Dungense tegenstander terugkomen tot 23-22. Dankzij een tactische time-out van coach Peter Kradolfer herpakten de dames zich. Sanne Rijkers scoorde prachtige ballen in de diagonaal aanval en trok daardoor de eerste set over de streep: 25-22.

KRACHTIG BLOK

In het tweede bedrijf gaf Heidi van Dijk geweldige setups, terwijl Rachel Spoor indrukwekkende aanvallen neerzette. Op 24-20 maakte Carmen Steenbakkers het beslissende punt dankzij een krachtig blok.

Dankzij de sterke service van Lieke van den Biggelaar en de stabiliteit van Daphne van Meurs werd de eindzege binnengehaald. Het laatste punt door Van belandde tactisch in de hoek: 25-20. Klein minpuntje was de verloren vierde set, die de Boxtelse ploeg nog een bonuspunt had bezorgd voor de competitie.

Zaterdag 28 oktober om 12.30 uur speelt het vrouwenteam in De Braken tegen Polaris uit Helmond.

EERSTE TEGENSLAG

De mannen van Blox en Spirit waren in de eerste set gewaagd aan elkaar. Maar servicefouten zorgden aan het einde van de set voor wat onrust. De Boxtelse volleyballers herpakten zich niet: 20-25.

De tegenstander uit Rosmalen schakelde door in het tweede bedrijf. Al snel werd een time-out aangevraagd en kwamen Elmer Bockotter en Fabian Robroek in het veld voor Erik Geels en Bob Vegter. De rally’s leken beter te lopen en Teun Smit maakte een prachtig punt. De gasten waren niet van slag te brengen en wonnen de tweede set met gemak: 13-25.

De Boxtelaren herpakten zich in de derde en liepen uit naar 18-9. De opponent kwam nog terug, maar na een tactische time-out haalde de ploeg alsnog de trekker over: 25-18. De opleving duurde echter te kort en de laatste set was een prooi voor Spirit: 19-25. Na twee gewonnen wedstrijden was de 3-1 nederlaag de eerst tegenslag van dit seizoen.

Zaterdag 28 oktober om 17.00 uur speelt Blox de uitwedstrijd tegen ODI in Oost-, West- en Middelbeers.