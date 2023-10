Invaller Jop Broeren bezorgt ODC in de laatste minuut de winst

14 minuten geleden

ODC had het zondag lastig in de Rosmalense sportpark Kruisstraat. Doelpunten bleven tot een kwartier voor tijd uit. Thuisploeg RKKSV, hekkensluiter in de vierde klasse, maakte de openingstreffer, maar in de slotfase stelde de ploeg van trainer Piet Drijvers alsnog orde op zaken. Eerst zorgde Lennart Sannen voor de gelijkmaker en in de laatste minuut schoot invaller Jop Broeren de Boxtelaren naar de overwinning (1-2).

Nooit eerder speelden RKKSV en ODC tegen elkaar in competitieverband. Op het door de regen zwaar bespeelbare veld kregen de tricolores al in de beginfase een enorme kans. Sjoerd van Lokven speelde zich knap vrij op de achterlijn maar in plaats van de bal af te spelen op een vrijstaande ploeggenoot, besloot hij om zelf te schieten. Keeper Thomas Fransen kon de inzet eenvoudig keren.

SLORDIG SPEL

De bezoekers hadden gedurende de hele eerste helft een veldoverwicht, maar speelden zo slordig dat de ploeg uit Kruisstraat gemakkelijk op de been bleef. Het zware veld was in het voordeel van de met veel inzet spelende gastheren. ODC kreeg wel wat kansen. Zo kwam de bal na een corner via de kluts bij Dirk van der Struijk, maar met enig geluk was het toch weer keeper Fransen die redding bracht.

Na rust kwam RKKSV beter in de wedstrijd, mede dankzij routinier Sjors van Zoggel. Omdat ODC slordig aan de bal bleef, kreeg de thuisploeg wat mogelijkheden zonder dat keeper Robbie Roelofs echt getest werd. Van Zoggel zette RKKSV met een hard schot op voorsprong. ODC had echter snel een antwoord klaar. De goed ingevallen Anir Mairouche stuurde op rechts Tijn Boons weg, waarna Sannen diens voorzet knap binnenschoot.

In de 90e minuut trok de Boxtelse ploeg aan het langste eind. Broeren trok vanaf rechts naar binnen en leverde met links een hard en geplaatst schot af waarop keeper Fransen geen antwoord op had. In de hectische blessuretijd kwam de voorsprong uiteindelijk niet meer in gevaar waardoor de drie punten mee naar Boxtel gingen.

Zondag 22 oktober speelt ODC thuis, in sportpark Molenwijk om 14.00 uur een bekerduel tegen DSC.