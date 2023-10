Ton de Jong maakt zich op voor 111e Kennedymars

47 minuten geleden

Alle Kennedymarsen bij elkaar opgeteld, heeft Ton de Jong de afstand van Boxtel tot aan de hoofdstad van Bangladesh al lopend afgelegd. Exclusief alle andere tochten waar hij aan deelnam. De Boxtelaar loopt zijn 111e mars tijdens de 25e Nacht van Olat, die vrijdag 3 november om 23.00 uur start bij sportcomplex De Braken.

De wandelfanatiekeling is inmiddels de zeventig al gepasseerd. En heeft het druk met allerlei muzikale projecten. Dit alles weerhoudt De Jong er niet van om op 3 november weer zijn wandelschoenen aan te trekken. Hij combineert zijn muzikale hobby met het lopen en vrolijkt andere deelnemers op door te spelen op zijn Ierse tin-whistle.

Er zijn twee lange afstanden: de 80 maar ook de 110 kilometer. De laatste kilometers voeren door natuurgebied Kampina. Er is zaterdag 4 november ook een dagtocht van 25 of 35 kilometer. Die start tussen 08.00 en 10.00 uur. Inschrijven kan tot en met zondag 29 oktober via de website van de Ollandse wandelsportvereniging Olat: www.olat.nl.