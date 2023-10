Run2Day verbindt naam aan de Sparrenbosloop

25 minuten geleden

Hardloopketen Run2Day heeft zijn naam verbonden aan de Sparrenbosloop van de Boxtelse atletiekvereniging Marvel. De 55e editie van het evenement is op zondag 29 oktober.

Het parcours, dat in de lange historie enkele malen is aangepast, combineert mooie boslanen met smalle paden en iedere ronde bevat een klimmetje. De loop voor jong en oud is geschikt voor de recreanten en wedstrijdatleten.

De langste route is elf kilometer, daarnaast kunnen deelnemers ook kiezen voor trajecten van 7,2 of 3,6 kilometer. Voor kinderen is er een parcours van een kilometer.

AANMELDEN

Aanmelden kan alleen via voorinschrijving, dit is mogelijk tot donderdag 26 oktober via de website van de atletiekvereniging: www.avmarvel.nl. De start is om 10.30 uur in Sparrenrijk aan de Molenwijkseweg. De ingang bevindt zich schuin tegenover scoutingblokhut Wickiup. De kidsrun begint een half uur eerder. Bij recreatiepark De Langspier, eveneens aan de Molenwijkseweg, is parkeerruimte.

De Run2Day Sparrenbosloop maakt deel uit van het Meierij Cross Circuit. De andere wedstrijden die hiertoe behoren zijn in Vught, Den Bosch en Sint-Michielsgestel. Om opgenomen te worden in het eindklassement van het Meierij Cross Circuit dienen atleten aan drie lopen deel te nemen. Er zijn prijzen mee te winnen. De datums van deze lopen zijn te vinden op de website van Marvel.