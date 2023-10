Frustratie bij Munselploeg na duel met twee rode prenten

1 uur geleden

Alle punten zijn belangrijk voor RKSV Boxtel, maar de ploeg deed zichzelf zondag te kort. De rood-witten verloren de uitwedstrijd van Hulsel met 3-2.

De Munselploeg begon het duel nog via Valentijn Waals, die vanaf de achterlijn een voorzet kon geven. De keeper van Hulsel trok echter de angel uit de aanval.

De Deze wist in de 1e minuut de achterlijn te halen, maar de voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper van Hulsel. De gastheren verrasten daarna door een bal niet eens geheel onaardig vanaf de middenlijn op het Boxtelse doel te schieten. Keeper Jaap Aarts kwam met de schrik vrij.

Boxtel had het betere van het spel en leek na zeventien minuten op voorsprong te komen door Haike van Heesch. Via de binnenkant van de paal scheen de bal over de doellijn te zijn geweest, maar de scheidsrechter wilde er niets van weten. , die het leer via in de verre hoek schoof.

Toch zou de 0-1 voor rust nog vallen. Jelle Breuer werd in het strafschopgebied gevloerd, Van Heesch schoot de penalty onberispelijk binnen.

DERDE PENALTY

Tien minuten na rust verdubbelen de gasten uit Boxtel zelfs de voorsprong. Wederom scoorde Boxtel vanaf de strafschopstip na een vermeende handsbal. Valentijn Waals mocht ditmaal aanleggen. De arbiter was maar druk met alle penalty’s want vijf minuten na de 0-2 legde hij de bal opnieuw op elf meter. Ditmaal beroerde RKSV Boxtel-speler Lars Timmers de bal met de hand: 1-2.

Na de aansluitingstreffer stortte als een kaartenhuis in elkaar. Nadat Waals het veld geblesseerd moest verlaten na een overtreding, waar hij overigens zelf nog geen voor kreeg omdat de leidsman dacht aan een schwalbe, ging Owen Kemps twee keer opzichtig in de fout. Daardoor maakte Hulsel de gelijkmaker. Kemps moest daarna een aanvaller afstoppen. Dat gebeurde op onreglementaire wijze volgens de scheids, dus rood. Dat er van tevoren reeds was gevlagd voor een uitbal, ging aan de beste man voorbij.

COMMENTAAR

Tien minuten voor tijd viel definitief het doek voor Boxtel. Een voorzet werd vanaf vijf meter binnengeknikt, sluitpost Aarts stond aan de nd genageld. De eerder ingevallen Tim Hulskes kreeg nog zijn tweede prent wegens commentaar op de wedstrijdleiding.

Zondag 15 oktober speelt Boxtel thuis tegen de buren uit Lennisheuvel; LSV. De aftrap in sportpark Munsel is om 14.30 uur.