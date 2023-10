Tweede mannenteam Ducks derde keer op rij kampioen

23 minuten geleden

Het tweede mannenteam van honk- en softbalvereniging Ducks is voor de derde keer op rij kampioen geworden. Nu in de zesde klasse, poule L. Het sleepte zondag thuis in sportpark Den Wielakker tegen Mulo uit Helmond de titel in de wacht.

Opmerkelijk genoeg, met een gemiddelde leeftijd van ruim boven de veertig jaar, is de ploeg zo ongeveer de oudste uit de competitie. De jongste équipe telde gemiddeld negentien lentes. Het team van manager annex sponsor Mark Tak speelde achttien wedstrijden en won er vijftien. Een pot eindigde in een gelijkspel, twee gingen er verloren.

Tegen directe concurrent HSCN Nuenen kwamen de Boxtelaren op 1 oktober niet verder dan een gelijkspel. Zondag moest er dan ook gewonnen worden van Mulo. Dat lukte. Al in de eerste inning maakte Ducks drie punten. In de daaropvolgende innings sprokkelde de thuisploeg steeds wat punten bijeen. Eindstand: 9-4. Nuenen verloor bovendien in Rosmalen, waardoor het kampioenschap de honkballers van Ducks niet meer kon ontgaan.