Essche Boys fier aan kop na derbyzege op DVG

1 uur geleden

Na derby met veel strijd trok Essche Boys afgelopen zondag aan het langste eind. De blauw-witten wonnen met 2-1 van DVG Liempde en pakte daarmee opnieuw de koppositie in de vierde klasse.

Het begin van de wedstrijd verliep aan beide kanten rommelig: toeschouwers merkten al dat er wat op het spel stond. DVG stond voor deze wedstrijd op de eerste plaats en Essche Boys derde.

Via een goede actie van Luuk Wolfs over de rechterflank kreeg de thuisploeg de eerste kans. De buitenspeler legde de bal goed terug. Op de rand van het zestienmetergebied dacht Jasper Vorstenbosch de bal vrij in te kunnen schieten maar DVG-aanvoerder Koen van de Sande gooide zich nog voor het schot.

ROBBERTJES VECHTEN

Verder blijft het een duel waarin veel robbertjes werden gevochten zonder dat de ploegen tot veel kansen komen. Tim van Velthoven van Essche Boys legde de bal vanuit een lange vrije nog op de vijfmeterlijn, maar de inzet van ploeggenoot Rudi van Gemert werd geblokt door een DVG-verdediger.

De grootste kans van de Liempdenaren volgde na een goede aanval over de rechterflank. Jurre van Vechel schoot echter links langs het Essche doel.

In de tweede helft volgt een meer open wedstrijd met nog steeds veel onderlinge strijd. Via een goede aanval over de linkerkant van Essche Boys bereikte Julio van Ginkel zijn teamgenoot Lars van Wanrooij. Die kapte goed naar binnen, zette door in duel met een DVG-verdediger en schoot de bal vervolgens droog in de verre hoek: 1-0.

Lang konden de gastheren echter niet leunen op deze voorsprong. Meteen vanaf de aftrap kwam DVG op gelijke hoogte: een bal werd op randje buitenspel naar Luuk van de Ven gespeeld die de assist koelbloedig in de linkerhoek werkte.

Toch pakten de Esschenaren 25 minuten voor het einde opnieuw de voorsprong. Opnieuw was Van Wanrooij de doelpuntenmaker. Hij was weer sterk in het duel op de rand van het doelgebied. Het leer belandde de kluts voor zijn voeten en met een droge schuiver versloeg hij DVG-keeper Merijn Verhoeven.

VAN DE LIJN HALEN

De rood-gelen dachten vervolgens op gelijke hoogte te komen, maar een kopbal vanuit een vrije trap belandde op de paal en de rebound was voor Essche Boys-keeper Bart Spooren. Na een misverstand in de Essche verdediging, moest Rudi van Gemert nog een inzet van DVG-voetballer Roy Groenendaal van de lijn halen.

De thuisploeg was zelf twee keer slordig in de eindpass en vergat de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Maar de voorsprong werd tot het fluitsignaal gehandhaafd. Niet alleen won Essche Boys de derby, ook nam het team de koppositief van DVG over. Volgende week spelen de blauw-witten in Velddriel tegen RKVSC. De aftrap is om 14:30 uur. Vanaf datzelfde tijdstip voetbalt DVG in sportpark De Roode Bleek de thuiswedstrijd tegen BVV uit Den Bosch.