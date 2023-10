Bosschenaren pakken punt in Boxtel

ODC kwam zondag op eigen terrein niet verder dan 1-1 tegen Wilhelmina. Sjoerd van Lokven bracht de tricolores aan de leiding maar nog voor rust scoorden de Bosschenaren de gelijkmaker. Na de pauze werd er niet meer gescoord en de Boxtelaren lieten opnieuw punten liet liggen. Dit keer was dat echter tegen een behoorlijk sterke tegenstander.

De Bosschenaren hadden de eerste twee duels gewonnen en stonden daardoor samen met DVG uit Liempde aan kop. Trainer Piet Drijvers gunde ten opzichte van de wedstrijd van vorige week in Buren dit keer een basisplaats aan Anir Mairouche en Tijn Trommelen.

Het eerste Boxtelse wapenfeit was in de tiende minuut. Vanaf een meter of twintig schoot Dirk van der Struijk een vrije trap hard en laag in. Keeper Björn van den Besselaar keerde de inzet en daarna ook de rebound van de toegesnelde Mairouche. Wilhelmina nam vervolgens het initiatief en maakte het ODC erg lastig via goed veldspel met veel bewegelijke spelers.

ROMMELIGE SITUATIE

Toch nam de thuisploeg in de twintigste minuut de leiding. Na een ingooi speelde Trommelen de bal door naar Sjoerd van Lokven die zich vrijspeelde en uithaalde: 1-0. Wilhelmina kwam een kleine tien minuten later langszij. Een rommelige situatie voor het Boxtelse doel leidde uiteindelijk via Stef van der Heijden tot de gelijkmaker: 1 - 1.

Na de pauze kwam ODC beter in de wedstrijd en dat leverde direct kansen op. Zo had Trommelen een mooie actie in huis die hij afrondde met een schot in de bovenhoek. Keeper Van den Besselaar ranselde de bal echter uit zijn doel. Na ruim een uur spelen leek de ingevallen Lennart Sannen met het hoofd te scoren, maar weer voorkwam de Bossche sluitpost een tegentreffer.

Aan de andere kant was het steeds oppassen als de gasten counterden. Een paar keer hadden de tricolores mazzel dat Wilhelmina een aanval niet goed uitspeelde maar een paar keer bracht ook ODC-keeper Robbie Roelofs redding. In het laatste kwartier kreeg de ploeg van trainer Piet Drijvers enkele goede kansen op de overwinning. Trommelen schoot over na voorbereidend werk van Tijn Boons en even later trof de jongeling ook nog het zijnet na een sterke individuele actie. Het bleef uiteindelijk bij 1-1 waardoor ODC net als vorige week puntverlies leed. Al was de tegenstander veel sterker dan Buren, de opponent van vorige week.

TWEE PUNTEN

De Boxtelse formatie heeft na drie wedstrijden vijf punten en staat daarmee zesde op de ranglijst. De achterstand op de vier ploegen die gedeeld bovenaan staan, is slechts twee punten. Komende zondag 15 oktober speelt ODC in Kruisstraat bij hekkensluiter RKKSV. De aftrap is om 14.00 uur.