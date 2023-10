Veiligheid voor alles op de Pantserhoek

34 minuten geleden

Krasse knarren zijn het, stuk voor stuk. Elke thuiswedstrijd nemen ze plaats op de vintage stoelen van De Pantserhoek, de seniorentribune die op 19 januari 1991 in ODC-sportpark Molenwijk in gebruik werd genomen. Het ‘sfeervak’ naast de hoofdtribune is deze maand uitgerust met leuningen om struikelpartijen te voorkomen.

,,De supporters op De Pantserhoek hebben een grote staat van dienst en bieden we graag wat extra comfort”, legt Wim Kanters uit. Terwijl de selecties van ODC en Wilhelmina zich deze zondag opmaken voor een duel in de vierde klasse, laat het bestuurslid van de Boxtelse vereniging zien welke aanpassingen op De Pantserhoek zijn aangebracht. Niet alleen is een leuning naar de bovenste treden van de tribune aangebracht, ook is de tribune van links naar rechts voorzien van een extra leuning die een veilige verplaatsing mogelijk maakt. ,,Geen grote klus hoor’, stelt Kanters. ,,De medewerkers van montagebedrijf H & R Hekwerken uit Boxtel waren in pakweg anderhalf uur klaar.”

VOORKOMEN

Initiatiefnemer van de extra veiligheidsmaatregelen op De Pantserhoek is Jan van den Aker (86), die geen thuiswedstrijd van zijn ODC overslaat en steevast plaatsneemt op de seniorentribune. ,,Alle supporters op deze tribune worden een dagje ouder. Het gebeurde steeds vaker dat iemand struikelde of bijna een trede miste en zich net tijd kon opvangen. Om echte ongelukken te voorkomen, leek het me een goed idee om De Pantserhoek met extra leuningen uit te rusten. Veiligheid voor alles!”

Van den Akers idee werd opgepakt door bestuurslid Kanters, die snel kon schakelen met H & R Hekwerken. Dat bedrijf was onlangs ook verantwoordelijk voor de aanleg en montage van een hekwerk rondom het zijterrein in sportpark Molenwijk. ,,H & R Hekwerken heeft deze klus gesponsord en daar zijn we ODC natuurlijk ontzettend blij mee”, straalt Kanters. Hij knikt goedkeurend als een aantal hoogbejaarde leden veilig plaatsneemt op de tribune en zich opmaakt voor het duel tegen Wilhelmina.

Van den Aker is ook blij. ,,Vergis je niet, De Pantserhoek voorziet in een behoefte”, zegt hij. ,,Elke wedstrijd zitten we hier met acht tot tien supporters en bekijken we samen alle thuiswedstrijden.” Lachend: ,,Dat doen we kritisch en ja, ook wordt er wel eens wat gemopperd hoor. Maar we slaan geen wedstrijd over en steunen ODC door dik en dun.”

EETKAMERSTOEL

Van den Aker onderstreept dat hij volgend jaar, als ODC het 99-jarig bestaan viert, 75 jaar staat ingeschreven als clublid. ,,De Pantserhoek is een fijne plek in sportpark Molenwijk. We hebben prima zicht op het speelveld en beschikken allemaal over een eigen stoel. Sommige stoelen staan er al sinds 1991, andere exemplaren herken je misschien als grootmoeders eikenhouten eetkamerstoel. Die heb ik bij kringloopwinkel Het Goed gehaald, zodat we allemaal comfortabel kunnen zitten. Inderdaad, met een kussentje erop.”

Tribune De Pantserhoek werd in 1991 aangeboden door Nelly Wagenaars-van der Velden, echtgenote van ODC-coryfee Henk Wagenaars senior, die een aantal decennia geleden als robuuste stopper de bijnaam ‘Pantserwagen’ kreeg.

p ODC-bestuurslid Wim Kanters (links) en supporter Jan van den Aker poseren bij de nieuwe leuningen op seniorentribune De Pantserhoek. Foto: Marc Cleutjens.