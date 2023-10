ODC benut zijterrein vaker

Zaterdagvoetbal zit in de lift. Twee seniorenteams, twee O23-ellftallen en een veteranenteam van ODC spelen inmiddels op die dag. Net als de jeugd. Dat leverde een ingewikkelde puzzel op die de club noopt het zijterrein in park Molenwijk meer in te gaan zetten. Vandaar dat het deze week van een fraaie nieuwe omheining is voorzien. Secretaris René van Esch: ,,Daarnaast willen we zo duidelijk maken dat het een voetbalveld is en niet bedoeld om met fietsen of andere voertuigen overheen te rijden.”