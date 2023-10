Heren Blox kennen sterke start van seizoen

De volleyballers van Blox traden vorige week donderdag aan tegen Minerva uit Vlijmen. De thuisploeg zette de goede start van het seizoen na de 4-0 winst van een week eerder voort, maar kregen nu iets meer tegengas.

Tijdens de eerste set kwamen de Boxtelse mannen prima uit de startblokken. Mede door een lange servicereeks van Fabian Robroek liep de score snel uit. Het leek de thuisploeg allemaal wat te gemakkelijk af te gaan, waardoor de concentratie wegzakte. Na een time-out van Blox werd orde op zaken gesteld en werd de set alsnog met 25-22 gewonnen.

De tweede sessie was een kopie van de eerste. Ook nu liep de Boxtelse ploeg weer snel uit naar een comfortabele voorsprong, verslapte zij in het middendeel van set, maar won uiteindelijk wel met dezelfde cijfers: 25-22.

SLORDIG SPEL

In het vervolg van de wedstrijd kreeg Blox door slordig spel geen overhand. Vorige week wonnen de Boxtelaren de derde set nog na een grote achterstand, maar dit keer was deze een prooi voor de bezoekers uit Vlijmen: 23-25.

Om niet in een vijfsetter te belanden was het voor Blox zaak om de vierde fel en geconcentreerd te beginnen. Mede dankzij een goed spelende Joost van Gompel lukte dit en werd gewonnen met 25-14. Dat zorgde voor een eindstand van 3-1 in het voordeel van Boxtel.

Donderdag 12 oktober staat de volgende wedstrijd op de planning. Blox ontvangt dan Spirit uit Rosmalen in sportcomplex De Braken. Het Boxtelse vrouwenteam had een week rust en komt zaterdag 7 oktober weer in actie, ook in eigen huis. Deze wedstrijd begint om 12.30 uur.