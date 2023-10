DVG hoeft thuis tegen HRC ‘14 niet voluit te spelen

11 minuten geleden

Zonder groots te spelen behaalde DVG zondag een ruime overwinning op de fusieclub Hurwenen Rossum Combinatie (HRC ‘14). Rens Hastenberg was het meest doeltreffend met drie goals en invaller Tim Roovers bepaalde de eindstand op 4-0.

Onder een fijn zonnetje en tijdens een goed bezochte sponsordag begon DVG op eigen veld overtuigend aan de pot. Er werd hoog druk gezet en dat leverde al snel een aantal hachelijke momenten op voor het doel van HRC. Jurre van Vechel werd een aantal keer onreglementair gestopt en dat leverde vrije trappen op.

Twee van die spelmomenten werden op magistrale wijze door Hastenberg in doelpunten omgezet. De ruststand was dan ook 2-0. Een net iets te laag tempo, onzorgvuldigheid in balbezit en een gebrek aan gretigheid stond een groter verschil met HRC in de weg.

HATTRICK

Na de pauze kreeg DVG in dezelfde opstelling een iets aanvallender ingestelde tegenstander. Daardoor werden de ruimtes op het veld groter. Nog voor de 3-0 op het scorebord kwam, kreeg de ijverige Van Vechel nog een aantal goede mogelijkheden. Hij wist het doel niet te raken, maar hij stond wel aan de basis van de derde Liempdse treffer.

Op slimme wijze omzeilde hij een verdediger, speelde de bal door naar Jurre Traa die niet zelfzuchtig was en de bal op een presenteerblaadje aan Hastenberg gaf die zijn hattrick volmaakte.

Er werd ondertussen flink gewisseld. Zo kwam onder meer Roovers in het veld. Hij tekende voor het slotakkoord door de 4-0 tegen de touwen te schieten.

Met zes punten uit twee wedstrijden is de competitie voor de Liempdenaren prima van start gegaan. Zondag 8 oktober wacht de uitwedstrijd tegen Essche Boys. In het sportpark aan de Witvensedijk is om 14.00 uur de aftrap.