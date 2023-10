Internationaal voetbal is terug bij RKSV Boxtel

32 minuten geleden

De wedstrijd die jeugdspelers van RKSV Boxtel in het voorjaar speelden tegen een Engelse ploeg, snakt naar een vervolg. Dat komt er ook op vrijdag 6 oktober.

Deze keer spelen JO13-1, JO15-1 en JO16-2 een oefenwedstrijd. Dit doen zij tegen de schoolvoetbalteams van Birchwood High School, gelegen tussen Cambridge en Londen. De leerlingen zijn een week te gast bij PSV Eindhoven voor een oefenclinic en spelen in de omgeving diverse partijtjes. De aftrap van de wedstijden in sportpark Munsel op 6 oktober is om 18.30 uur.

Iedereen is uitgenodigd om de ploegen aan te komen moedigen. Tevens is de kantine geopend. Voorzitter Ties Pronk van RKSV Boxtel vindt het een eer om zijn vereniging te presenteren aan de Engelse jeugdspelers. Het zorgt volgens hem voor internationale bekendheid. De eigen jeugdspelers doen bovendien ervaring op met het Engelse voetbal.