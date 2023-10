Rugbyers Ducks trekken aan langste eind in Tiel

In een spannende wedstrijd tegen het vorig seizoen gepromoveerde Scrumboks, trokken de rugbyers van Ducks/Oysters zondag in de laatste fase aan het langste eind. In Tiel werd het 26-36.

Stijn van de Loo scoorde voor de bezoekers al snel op zijn bekende wijze door zich in de tweede fase op te stellen en dan op snelheid richting de trylijn te gaan. Hij zou dit nog tweemaal herhalen. Florian Veuger ontfermde zich over de kicks (0-7), al benutte hij vooral de moeilijke ballen en miste hij de makkelijke.

BALVERLIES

Al snel bleek dat de scrum van de gastheren sterk was en dat zij niet schroomden de grens op te zoeken in de contactsituaties. Dit leidde tot irritatie bij Ducks/Oysters en veel balverlies. Wel bleef de Boxtels-Oisterwijkse combinatieploeg het tackelwerk goed verzorgen. Door de scores van Van de Loo was de ruststand 14-17 voor de bezoekers.

Kort na rust scoorde de mannen uit het land van Flipje echter een try: 21-17. Er werd weer een beroep gedaan aan de nodige veerkracht van Ducks/Oysters. Teun Soederhuizen zette in een doorbraak vier man op het verkeerde been en dat resulteerde in een assist op speler/trainer Tim Nouwens: 21-22.

TURBO-DEBUTANT

Debutant Marcel van de Velden veroverde de bal en gooide de turbo erop. Vlak voor de trylijn gaf hij de bal door aan Mauro Saccomani: 21-29. De spanning bleef in de wedstrijd doordat de Tielse ploeg tegen scoorden: 26-29. Vlak voor tijd viel de beslissing. Ducks/Oysters won een scrum met sterkhouder Ton van Eiijndhoven. Nouwens brak door over links en bediende Wout van de Sande, die de eindstand bepaalde op 26-36.