Aanvoerder MEP beslist hockeyduel in de slotfase

28 minuten geleden

De hockeymannen van MEP gaan fier aan kop en hadden zondag in Nuenen een enorm veldoverwicht. Toch werd de zege pas in het vierde kwart binnengehaald. Uitslag: 2-4. De vrouwen speelden gelijk (1-1) tegen het onbekende Nieuwegein en nestelen zich voorlopig in de ruime middenmoot.

Volgens coach Rein Scheenstra was het gelijkspel van de hockeydames in Nieuwegein een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Net als vorige week tegen Hudito trof MEP zondag een wat fysiekere tegenstander. Het begin verliep chaotisch en rommelig. Door een strafcorner kwam de thuisploeg voor rust op voorsprong.

In de tweede helft liep het wat beter voor de gasten en kwam er meer lijn in het spel van het Boxtelse team. Op het eind van het derde kwart scoorde Eva Numan de verdiende gelijkmaker. Voor wat betreft de kansen ging het gelijk op, maar de strafcornerverhouding (7-3) was duidelijk in het voordeel van Nieuwegein. Daardoor kon coach Scheenstra wel leven met de puntendeling. Doordat hij bijna elke week onbekende tegenstanders treft, is het telkens spannend en vindt de oefenmeester het een leuke competitie. Zondag 8 oktober spelen de Boxtelse vrouwen opnieuw uit, dan tegen Warande. Die tegenstander is wel een bekende en nog ongeslagen. De afslag in Oosterhout is om 12.45 uur.

KANSENFESTIVAL

Een enorm aantal kansen wisten de mannen van MEP zondag in Nuenen in het eerste kwart niet te verzilveren. Zo kon het gebeuren dat in een uitval van de gastheren voldoende was om de gasten op achterstand te zetten: 1-0. Nuenen hanteerde constant de hoge bal en gokte erop dat de bal door stuiterde op het veld dat zij gewend zijn.

Vlak voor rust scoorde Teun Langenhoff uit een strafcorner de verdiende gelijkmaker. Toen Bram Schröder aan het begin van de tweede helft MEP op voorsprong zette, leek de wedstrijd beslist. Bij een schaarse uitval trok de thuisploeg de score echter gelijk: 2-2. Het nerveuze aanvalsspel van de Boxtelse ploeg begon opnieuw waarbij veel kansen wederom om zeep werden geholpen. De formatie liep ook nog eens tegen veel groene kaarten aan wegens commentaar op de leiding. Daar valt nog het een en ander te verbeteren voor de Boxtelaren...

In het vierde kwart van de wedstrijd stond aanvoerder Sam Verzijden op. Met degelijk verdedigingswerk en uitgekiende passes zette hij zijn voorwaartsen aan het werk. Twee strafcorners die daaruit volgden, sloeg hij er zelf in (2-4) en daarmee werd hij onbetwist de man van een lastige wedstrijd.

Door deze zege blijven de Boxtelaren de ranglijst van de eerste klasse aanvoeren. Zondag 8 oktober speelt MEP opnieuw een uitwedstrijd tegen Venlo, traditioneel gezien een lastige tegenstander. Het scherper zijn bij het afmaken van grote kansen kan wellicht helpen. De afslag in Venlo is om 14.45 uur.