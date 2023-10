ODC morst onnodig punten in Gelderland

20 minuten geleden

Harde werkers, maar kwalitatief minder dan de voetballers van ODC. De Boxtelse ploeg moest zondag in Gelderland kunnen winnen van tegenstander Buren. Het gastteam kwam ook op voorsprong, maar gaf de zege uit handen en speelde met 1-1 gelijk.

Het team van trainer Piet Drijvers was favoriet en zette de thuisploeg ook zwaar onder druk. In de elfde minuut trof Sjoerd van Lokven met een enorme pegel de lat. Het bleek uitstel van executie want zestig tellen later was het wel raak. Een voorzet vanaf rechts van Ayoub Omair werd door Lennart Sannen knap binnen gekopt: 0–1.

Van Lokven had tien minuten later de bal voor het inknikken na een scherpe voorzet van opnieuw Omair, maar de aanvoerder miste. In het resterende deel van het eerste bedrijf kreeg ODC nog meer kansen maar de bal ging er steeds niet in. Deels was dat de verdienste van Buren-keeper Aron van Mourik die een paar schoten knap pareerde. De thuisploeg werkte keihard voor elke meter en de arbitrage liet veel toe waardoor er gedurende de hele wedstrijd regelmatig een Boxtelse speler op het veld verzorgd moest worden. Vlak voor rust kreeg Buren een enorme kans op de 1–1 toen de ODC-defensie niet goed ingreep, maar Patrick van Arkel knalde de bal hoog over het doel.

De tricolores begonnen niet best aan de tweede helft. De concentratie verslapte, Ryan van Essen profiteerde van lichtzinnig verdedigen en schoof de bal langs ODC-keeper Stefano Tomo: 1-1.

De gasten uit Boxtel speelden in die fase slordig en verloren de onderlinge duels regelmatig van hun fysiek sterke tegenstanders. Toch kreeg de uitploeg goede kansen. In de 75e minuut trof Sannen de paal en in het laatste kwartier zorgde invaller Tijn Trommelen een paar keer voor gevaar met dribbels en voorzetten vanaf links. Doelpunten vielen er echter niet waardoor het resultaat uiteindelijk teleurstellend was voor de Boxtelse supporters..

Na twee wedstrijden hebben in de vierde klasse alleen Wilhelmina en DVG nog geen puntverlies geleden. Daarachter volgen vier ploegen, waaronder ODC die een keer wonnen en een keer gelijkspeelden. Zondag 8 oktober brengt Wilhelmina uit Den Bosch een bezoek aan sportpark Molenwijk. De wedstrijd begint om 14.00 uur.