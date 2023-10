Invaller Van Rooij maakt twee goals voor Irene

Al vrij snel na de aftrap wist Irene dat het zondag een lastige wedstrijd zou worden tegen NLC ‘03 uit Lith. De elftallen troffen elkaar in het Gemondse sportpark De Laat, thuisbasis van Irene. De wedstrijd, zeker tegen het eind meer spannend dan goed, eindigde in 3-1.

De bezoekers speelden verzorgd voetbal van achteruit en schuwden de fysieke duels niet. Irene zakte juist in en probeerde met snelle omschakelingen gevaarlijk te zijn. Dat leverde in eerste instantie geen kansen op, tot de twaalfde minuut. Levi van Rooy stoomde op links op, speelde twee man uit en gaf een puike voorzet op Owen van Lith. Die kopte bij de tweede paal de openingstreffer binnen. Daarna was het vooral een rommelige wedstrijd die met 1-0 de rust leek in te gaan. De Gemondse verdediging liet echter een steekje vallen, waardoor de bezoekers vanaf links konden voorzetten en de bal makkelijk binnen wisten te tikken.

WISSELS

Irene voerde na rust twee wissels door. Rody van Gaal en Milan van Rooij vervingen de geblesseerde Jelmer Habraken en zieke Bart Bressers. De thuisploeg bleek in de tweede helft gevaarlijker dan in de eerste. Tien minuten na de theepauze namelijk bereikte Van Lith de vrijstaande Milan van Rooij, die alleen op de keeper afging en de 2-1 liet aantekenen. Dezelfde Milan legde er in de zeventigste minuut nog een in. Levi van Rooij mocht ingooien en slingerde de bal het zestienmetergebied in. Rody van Gaal kopte de leren knikker door, zodat Milan van Rooij de 3-1 op het scorebord kon laten zetten. De laatste vijftien à twintig minuten van de wedstrijd waren niet best, maar wel spannend. Irene hield de voorsprong vast. Zondag 8 oktober spelen de Gemondenaren uit bij Deso in Oss. De wedstrijd begint om 14.30 uur.