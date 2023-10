Paal helpt RKSV Boxtel een handje tegen SVSOS

57 minuten geleden

In het eigen sportpark Munsel bleek RKSV Boxtel zondag sterker dan SVSOS uit Biest-Houtakker. De thuisploeg won met 3-1, met een beetje hulp van een doelpaal in de eerste helft.

De openingstreffer had al vroeg moeten vallen, de gastheren forceerden hoekschop na hoekschop. Mitchell Vogels kopte er een naar de linker bovenhoek van de goal, maar zag een verdediger zijn inzet keren. Na twintig minuten scoorde Boxtel wel. Sven van Heesch speelde zich vrij, zijn schot belandde rechts in de kruising.

De bezoekers lieten zich echter niet onbetuigd. Een vrije trap vloog over de muur, thuiskeeper Jaap Aarts stond als aan de grond genageld. De paal voorkwam een tegendoelpunt. De kleinst mogelijke marge bleef tot de rust op het scorebord staan.

BEKEKEN LOB

Owen Kemps verving in de tweede helft Tim Hulskes. Hij vormt met Vogels een kopsterk defensief koppel. Niettemin stond hij na de aftrap aan de basis van een vrije trap voor de tegenstander. Die schoot het buitenkansje in de muur. Lars van Hamond pikte de bal op en bediende Haike van Heesch, die met een bekeken lob de keeper van de gasten verschalkte: 2-0. Hij kreeg later nog de kans om de 3-0 te maken, die poging slaagt echter niet.

Na zo’n zeventig minuten spelen had de thuisploeg eigenlijk weer moeten scoren toen de doelman na een corner misgreep. De spelhervatting leverde de tegenstander een strafschop op. In het zestienmetergebied van Boxtel werd een overtreding gemaakt. De scheidsrechter floot, maar stond nog helemaal aan de overkant van het veld. Na overleg met de grensrechter ging de bal op de stip. Doelman Aarts toucheerde de bal nog, een tegentreffer kon hij niet voorkomen.

De gasten zakten wat in en even leek het nog spannend te worden. In de 82e minuut gooide Boxtel de deur dan toch in het slot. Een schot van David Iwuchukwu werd gekeerd, Jelle Breuer reageerde attent en scoorde: 3-1. Daar bleef het bij. Zondag 8 oktober bezoekt RKSV Boxtel Hulsel. De wedstrijd in sportpark Het Kantje begint om 14.30 uur.