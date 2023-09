Kay Karssemakers tweede van Europa

Een ijzersterk seizoen. Daar mag de Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers wel van spreken. Hij eindigde als tweede in het Europees kampioenschap 250cc. Die strijd besloeg tien wedstrijden, de laatste was zaterdag en zondag in het Britse Matterley Basin.

De negentienjarige motorcrosser werd er zevende in beide manches en in het dagklassement. Geen podiumplek dit keer, maar het resultaat leverde ruimschoots voldoende punten op om het zilver in het Europees kampioenschap veilig te stellen. In acht van de tien wedstrijden binnen de cyclus stond de Husqvarna BT-Racing rijder wel op het podium. Hij won één manche in de serie en startte een keer vanaf pole position.

Karssemakers verzekerde zich in de kwalificatie van de vijfde startpositie. Hij reageerde zaterdag in de eerste manche alert op het valhek, maar zijn motor kwam iets omhoog waardoor hij een paar meter inleverde. De Boxtelaar werkte zich van plaats twaalf op naar voren. Na een pittige manche werd hij als zevende afgevlagd.

RITME

Geprikkeld om een betere tweede manche te rijden, stond de motorcrosser zondag achter het starthek. Hij begon niet goed, belandde maar net bij de eerste vijftien bij de eerste bocht. Het was moeilijk om in te halen omdat de verschillen tussen de rijders klein waren. Toch slaagde Karssemakers erin op te stomen naar de zevende plaats. Hij kwam niet echt in zijn ritme, maar hield zijn positie vast tot de finish.

NIET ALLEEN

De jonge Boxtelaar kijkt terug op een mooi jaar. Hij beseft dat hij deze prestatie heeft neergezet met hulp van sponsoren en mensen om hem heen. In het bijzonder noemt Karssemakers zijn monteur Bryan van Heerenbeek voor al het harde werk, trainer Marc de Reuver voor alle hulp en Glenn D´Huyvetter van GSBA-coaching voor alle fysieke trainingen.