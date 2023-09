Honkballers Ducks handhaven zich in landelijke derde klasse

1 uur geleden

De competitie zit er op voor de honkballers van Ducks. De laatste wedstrijd van het seizoen werd door het herenteam winnend afgesloten op het eigen veld tegen Braves uit Gouda. Hierdoor eindigde de Boxtelse ploeg op de zevende plaats. Genoeg voor lijfsbehoud in de landelijke derde klasse.

De Boxtelaren begonnen goed aan de partij: startend werper Yannick Brechenmacher en zijn veldspelers wisten te voorkomen dat de tegenstanders scoorden in de eerste drie innings. Ducks deed dat driemaal.

In de vierde inning werd de voorsprong groter. Door klappen van Thor van den Dool, Max Denteneer en Remco van Nistelrooij, die zijn laatste wedstrijd voor Ducks speelde na twaalf jaar in het eerste team, liep de score uit naar 6-1.

AAN DE BAK

De tegenstander kwam nog terug naar 6-2 waarna de thuisploeg de deur op een kier liet staan. In de zevende inning trapte Braves deze deur in en namen de gasten zelfs de leiding. Dus moest Ducks nog flink aan de bak. Het antwoord volgde direct in dezelfde ronde: er werden vijf punten gescoord, drie daarvan kwamen via een homerun van Jan van der Wielen.

Hoewel het niet gemakkelijk ging, wist Ducks met vervangend werper Erwin Schouten de overwinning over de streep te trekken. De eindstand was: 12-9.

Het seizoen begon voor Ducks zwak, maar werd later stabieler. Met de zevende plek zijn de spelers dan ook tevreden.

Zaterdag 30 september wordt het honk- en softbalseizoen afgesloten met het recreantentoernooi. Dat duurt van 09.00 toto 17.00 uur en vindt plaats in sportpark Den Wielakker.