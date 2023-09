Oefenen met zwaardere motor op Hockenheim

16 minuten geleden

Coureur Kas Beekmans reed afgelopen weekeinde voor het eerst in de Supersport-categorie om het zogeheten IDM-kampioenschap. Via zijn team Apreco kreeg de Boxtelaar de kans om op een zwaardere Yamaha Supersport-motor te stappen. Dat was even wennen, toch pakte Beekmans zijn eerste punt in de prestigieuze competitie.

De racer boekte het hele weekend door progressie. Hij bemachtigde een 21e startplaats voor de wedstrijden. Belangrijkste was om het gevoel met de zogeheten Yamaha YZF-R6 motorfiets te ontwikkelen. Hiervoor moesten de nodige ronden worden gemaakt voordat Beekmans zondag aan de twee omlopen begon.

GEVECHTEN

De motorrijder begreep zijn voertuig steeds beter. Hij liet gedurende het weekend enkele fraaie gevechten zien. Beekmans wist bovendien nog verschillende plekjes te stijgen. Hij scheurde naar een achttiende plek in de eerste wedstrijd en werd vijftiende stek in de tweede race. Met die laatste eindpositie scoorde de Boxtelaar zelfs nog een punt om het prestigieuze IDM Supersport kampioenschap.

SNELLE JONGENS

Beekmans: ,,Het was natuurlijk de eerste keer op de Supersport-machine en dat was een mooie uitdaging. Ik heb ontzettend veel kunnen leren van de snelle jongens en gedurende het weekend hebben wij de nodige progressie kunnen maken.”

Op zaterdag 7 oktober komt Kas nog een keer in actie, maar dan om de zogeheten Yamaha R3 bLU cRU Cup die speciaal voor jonge racetalenten wordt georganiseerd.