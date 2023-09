MEP-mannen denderen door tegen buurman Hopbel Schijndel

1 uur geleden

Zonder echt goed te spelen klopten de mannen van MEP zondag ‘buurman’ Hopbel met 5-1. Dat is de derde monsterzege op rij voor de Boxtelse koploper. Het vrouwenteam had het diezelfde dag moeilijk tegen het fysiek sterke Hudito uit Delft en verloor nipt door een ongelukkige slotfase: 2-3.

De hockeyers kenden zondag een stroef en moeilijk begin. Wellicht had dat te maken met de sterk wisselende samenstelling. Door de vele blessures staan er iedere week weer andere spelers in het veld. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de spelers uit de A-jeugd zich vooral technisch uitstekend manifesteren. Buurman Hopbel uit Schijndel bood verrassend goed weerstand en was zeker in het begin niet de mindere.

KANSENFESTIJN

Na ruim een kwartier brak Sam Verzijden uit een strafcorner de ban: 1-0. Dat was ook de ruststand. In de tweede helft liep het wat soepeler voor de Boxtelaren. De tweede goal van de middag was van ongekende schoonheid. Een hoge dieptebal in de cirkel werd direct door Giel Langerwerf tegen de touwen gejaagd. Daarmee leek het verzet van de Schijndelaren gebroken.

Er volgde een waar kansenfestijn waaruit Verzijden, Lucas van Wel en Stijn Dirks de score uitbouwden naar een degelijke 5-0. Vlak voor tijd scoorden de bezoekers de verdiende eretreffer.

Na drie wedstrijden gaat de Boxtelse ploeg met een maximale puntenscore en meer dan vijf goals gemiddeld per wedstrijd fier aan kop. Dat was vorig seizoen met één punt uit drie wedstrijden wel anders. Dat werd een heel seizoen achter de feiten aanlopen. De komende twee wedstrijden spelen de mannen van MEP uit. Te beginnen zondag 1 oktober in Nuenen. Afslag om 14.45 uur.

VOLSLAGEN ONBEKEND

De Boxtelse hockeyvrouwen troffen zondag een volslagen onbekende tegenstander. Al snel bleek dat Hudito uit Delft, zoals zo vaak ook andere ploegen uit de Randstad, een fysieke hockeystijl hanteerde die MEP niet goed lag. De beginfase ging gelijk op en Floor Schröder opende met een fraai backhandschot de score. De thuisploeg kon niet lang genieten van de voorsprong, want al vrij snel was het door een verdedigingsfout weer gelijk. Philine Peperkamp zette MEP vlak voor rust op voorsprong en dat beloofde veel goeds voor de tweede helft.

Na de rust werd het spel echter fysieker en harder en was MEP duidelijk de mindere. De Boxtelse ploeg forceerde wel enkele strafcorners en vlak voor tijd leek dat gunstig uit te pakken. Een toegekende strafbal werd echter jammerlijk gemist en dat was voor de Delftse formatie het sein om er nog een schepje bovenop te doen. En dat loonde. Vlak voor tijd viel de winnende treffer aan de andere kant: 2-3.

Hevig teleurgesteld verlieten de Boxtelse vrouwen het veld. Zondag 1 oktober treft de ploeg van Rein Scheenstra in een uitduel opnieuw een onbekende tegenstander, namelijk Nieuwegein. Nooit eerder speelden beide ploegen tegen elkaar in competitieverband. De afslag is om 12.45 uur.