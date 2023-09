Tennisjeugd Munsel strijdt voor ieder punt in de competitie

1 uur geleden

Team groen van lawn tennisvereniging Munsel trof zondag thuis Kienehoef uit Sint-Oedenrode. De ploegen bleken aan elkaar gewaagd, speelden partijen van meer dan een uur en deelden de punten: 3-3.

Beide teams wonnen een dubbelpartij. In het enkelspel moest vrijwel altijd een tiebreak uitkomst brengen. Stef van den Boogaard en Izzy Stoop lieten allebei een overwinning bijschrijven. De tegenstander behaalde eveneens nog twee punten. Na intensief tennis bleef de stand gelijk

Team Munsel 11-14 jaar komt uit in de derde klasse en bezocht Asmunt in Den Bosch. De Boxtelse koppels Sanne van de Leuvert en Maud van Beers en Marli de Jong en Cooper Linsen zegevierden in het dubbelspel. 2-0 dus. Sanne en Maud sleepten in het enkelspel elk een punt in de wacht. Marli pakte een set van haar tegenstander, maar verloor de partij. Ook Cooper legde het af, tegen een erg sterke opponent. Uitslag: 2-4.

Overige ploegen: Team Oranje werd zondag vierde. Het juniorenteam 11-14 in de vierde klasse boekte een overwinning. Junioren 14-17 won zonder te spelen. De tegenstander kreeg geen team bijeen.