Titelkandidaat heeft zware kluif aan Taverbo

23 minuten geleden

De tegenstander van tafeltennisploeg Taverbo was zaterdag wellicht een maatje te groot. Maar Sjoerd Broos, Nicolas Daub, Jordi van der Schoot en Bram Bakker lieten zich niet zomaar aan de kant schuiven door Disnierats uit Hoorn.

Broos en Daub hadden een bliksemstart tijdens hun enkelspelen in de tafeltenniszaal aan de Voetboog in Boxtel. Toch moesten zij in de spelers van Disnierats uiteindelijk hun meerderen erkennen. Bakker en Van der Schoot lieten de Hoornse tegenstander weten dat die niet zomaar even wat punten kan vergaren in Boxtel. Zij schoven respectievelijk Marco Gerritse en Stefan Heijnis van Disnierats aan de kant. Daub bracht de Boxtelaren zelfs op een 3-2 voorsprong.

Maar de formatie uit Noord-Holland is niet voor niets de titelfavoriet in de najaarscompetitie van de tweede divisie. Broos leek even de voorsprong van Taverbo uit te breiden, kwam in de vijfde set op een 6-1 voorsprong, maar moest toch capituleren. Tussenstand: 3-3.

STUIVERTJE WISSELEN

Daarna was het stuivertje wisselen: Bakker verloor, maar Van der Schoot trok de stand weer gelijk. Echter, hij en teamgenoot Broos moesten daarna weer de voorsprong aan Disnierats geven. Daub won zijn duel weer en verkleinde de achterstand naar 6-5.

De zege was te veel van het goede. Bakker had veel moeite met het spel van Weijers. Ook de afsluitende dubbelwedstrijd ging nipt verloren. Ondanks de 5-8 nederlaag, kijken de Boxtelse spelers tevreden terug op het treffen. De vijf punten die zij maakten, tellen ook mee voor de competitie. Met vertrouwen reizen ze zaterdag 30 september naar Roelofarendsveen in Zuid-Holland. De wedstrijd tegen hekkensluiter De Treffers start om 17.00 uur.

SENIOREN

Uitslagen week 38

Taverbo 1 - Disnierats 1 5-8

Taverbo 2 - Never Despair 2 8-5

Taverbo 3 - Never Despair 3 3-7

Taverbo 4 - Belcrum 5 6-4

Unicum 2 - Taverbo 5 4-6

JCV 1 - Taverbo 6 3-7

Taverbo 7 - PJS 1 5-5

Veldhoven 11 - Taverbo 8 1-9

TTVE 2 - Taverbo 9 5-5

Taverbo 10 - Budilia 2 6-4

Programma week 39

Vrijdag 29 september (20.00 uur): Renata 1 - Taverbo 2. Het Markiezaat 3 - Taverbo 4. Taverbo 5 - Return Oss 1. Taverbo 6 - OTTC 3. Schijndel 1 - Taverbo 7. Taverbo 8 - Flash 9. Taverbo 9 - Never Despair 9.

Zaterdag 30 september: Hotak ‘68 1 - Taverbo 3 (14.00). Stiphout 7 - Taverbo 10 (17.00). De Treffers 1 - Taverbo 1 (17.00).

JEUGD

Uitslagen week 38

Taverbo 1 - Irene 1 7-3

Taverbo 2 - Never Despair 6 9-1

Programma week 39

Zaterdag 30 september: Flash 1 - Taverbo 1 (10.00). Veldhoven 6 - Taverbo 2 (11.00).